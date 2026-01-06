Голи Ваната і Циганкова, трофей Яремчука. Як минув вікенд для легіонерів збірної України

Перший клубний вікенд нового року виявився доволі насиченим для українських легіонерів

У поєдинку за Суперкубок Греції «Олімпіакос» Яремчука здолав у додатковий час ОФІ

Під час першого клубного вікенду нового року на поле у складах своїх команд виходили одинадцятеро легіонерів національної збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 3 січня, в межах 18-го туру італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (повний матч, жовта картка) на своєму стадіоні розійшовся миром із «Пізою» (1:1).

У поєдинку за Суперкубок Греції «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 90+2-й хвилині) здолав у додатковий час ОФІ (3:0).

У 17-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 77-й хвилині) перемогла на своєму полі «Ешторіл» із рахунком 3:1.

У матчі чемпіонату Італії «Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 60-й хвилині) на виїзді поступилася «Аталанті» (0:1).

У 20-му турі англійської Прем'єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) програв удома «Брентфорду» Єгора Ярмолюка (повний матч) із рахунком 2:4.

У 18-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч, гол) та Владислава Ваната (повний матч, гол) обіграла на чужому стадіоні «Мальорку» (2:1).

У 17-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (замінений на 70-й хвилині, жовта картка) вдома переміг у міському дербі ФК «Париж» (2:1).

Зрештою, у понеділок, 5 січня, в півфіналі Суперкубку Туреччини «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 87-й хвилині) поступився в Газіантепі «Галатасараю» (1:4).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3