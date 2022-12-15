Конфлікт вболівальників після гри Франція – Марокко спричинив трагедію

Від отриманих ушкоджень хлопчик помер у клініці

У Монпельє через конфлікт фанатів загинув 14-річний хлопчик

Збірна Франції у матчі 1/2 фіналу Чемпіонату світу-2022 обіграла національну команду Марокко з рахунком 2:0. Завдяки цій перемозі підопічні Дідьє Дешама пробилися до вирішального матчу мундіалю.

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За інформацією RMC Sport, у Монпельє через конфлікт фанатів загинув 14-річний хлопчик. Раніше вже повідомлялося про те, що у цьому французькому місті відбуваються масові сутички між французами та етнічними марокканцями.

До автомобіля, в якому перебували вболівальники «трьохколірних», підійшли невідомі та почали зривати прапор національної команди, що виднівся у вікні. Водій різко рушив з місця та вдарив 14-річного хлопчика. Від отриманих ушкоджень останній помер у клініці.

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У фінальній зустрічі Чемпіонату світу-2022 зіграють команди Франції та Аргентини. Матч відбудеться у неділю, 18 грудня, у Лусаїлі на стадіоні «Лусаїл Айконік». Початок матчу – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.