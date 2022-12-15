Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Конфлікт вболівальників після гри Франція – Марокко спричинив трагедію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Конфлікт вболівальників після гри Франція – Марокко спричинив трагедію
Від отриманих ушкоджень хлопчик помер у клініці
фото із соцмереж

У Монпельє через конфлікт фанатів загинув 14-річний хлопчик

Збірна Франції у матчі 1/2 фіналу Чемпіонату світу-2022 обіграла національну команду Марокко з рахунком 2:0. Завдяки цій перемозі підопічні Дідьє Дешама пробилися до вирішального матчу мундіалю.

За інформацією RMC Sport, у Монпельє через конфлікт фанатів загинув 14-річний хлопчик. Раніше вже повідомлялося про те, що у цьому французькому місті відбуваються масові сутички між французами та етнічними марокканцями.

До автомобіля, в якому перебували вболівальники «трьохколірних», підійшли невідомі та почали зривати прапор національної команди, що виднівся у вікні. Водій різко рушив з місця та вдарив 14-річного хлопчика. Від отриманих ушкоджень останній помер у клініці.

У фінальній зустрічі Чемпіонату світу-2022 зіграють команди Франції та Аргентини. Матч відбудеться у неділю, 18 грудня, у Лусаїлі на стадіоні «Лусаїл Айконік». Початок матчу – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

Читайте також: Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото)
Теги: трагедія ЧС-2022 конфлікт фанати дитина смерть Франція Марокко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сутички відбулись у французькому місті Монпельє
Після матчу Чемпіонату світу почалися сутички між марокканцями та французами (відео)
Сьогодні, 10:16
На мундіалі залишились чотири збірні
Букмекери назвали головного фаворита Чемпіонату світу в Катарі
11 грудня, 01:52
Фінальний поєдинок пройде 18 грудня
Мессі з Мбаппе зійдуться у фінальному матчі Чемпіонату світу в Катарі
Вчора, 23:27

Новини

Конфлікт вболівальників після гри Франція – Марокко спричинив трагедію
Конфлікт вболівальників після гри Франція – Марокко спричинив трагедію
Макрон завітав у роздягальню збірної Марокко після її поразки у півфіналі мундіалю
Макрон завітав у роздягальню збірної Марокко після її поразки у півфіналі мундіалю
Мессі з Мбаппе зійдуться у фінальному матчі Чемпіонату світу в Катарі
Мессі з Мбаппе зійдуться у фінальному матчі Чемпіонату світу в Катарі
Усик замислюється над завершенням боксерської кар'єри
Усик замислюється над завершенням боксерської кар'єри
Мундіаль у Катарі: зірковий Мессі зробив важливу заяву щодо своєї кар'єри
Мундіаль у Катарі: зірковий Мессі зробив важливу заяву щодо своєї кар'єри
Захисник «Азовсталі» переніс операцію у США: «Шахтар» покрив усі витрати
Захисник «Азовсталі» переніс операцію у США: «Шахтар» покрив усі витрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Міноборони пояснило, чому приховує втрати у війні
32K
Росіяни в ефірі заспівали українською, а тоді придумали виправдання (відео) 
14K
«Бавовна» в російському Курську: з'явились подробиці вибухів (відео)
12K
Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку
11K
Обшуки СБУ. Хто представляє Московську церкву у Львові (фото)
11K
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Вчора, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Вчора, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Вчора, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Вчора, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту