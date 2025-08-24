Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії
13-річна Анастасія Ліщук грає у складі юнацької команди «Валенсії»

У фіналі Іспанія обіграла Словенію – 62:47. Анастасія Ліщук у вирішальній грі провела на майданчику 3 хвилини

Президент баскетбольної команди «Рівне» та віцепрезидент Федерації баскетболу України з розвитку дитячого баскетболу Сергій Ліщук повідомив у соцмережах, що його донька Анастасія стала переможницею чемпіонату Європи U-16 у складі збірної Іспанії. Про це інформує «Главком».

«Мрію батька здійснила дочка. Неймовірно пишаюсь», – написав Ліщук.

У фіналі чемпіонату Європи з баскетболу U-16 Іспанія обіграла Словенію: 62:47. Анастасія Ліщук у вирішальній грі провела на майданчику 3 хвилини.

13-річна Анастасія Ліщук грає у складі юнацької команди «Валенсії».

Як ми повідомляли, національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Сергій Ліщук баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна продовжує підготовку до пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027
Збірна України з баскетболу вдруге перемогла Нідерланди у контрольній грі
26 липня, 09:51
27 липня Україна проведе третій свій матч на чемпіонаті Європи проти господарів Румунії
Збірна України з баскетболу U-18 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
27 липня, 11:14
У НБА набирає обертів новий скандал
Клуб НБА звільнив співробітника, який скаржився на дискримінацію та переслідування
30 липня, 15:21
Українці зіграють у групі Е, де їх суперниками будуть збірні Азербайджану та Ірландії
Збірна України U-18 продовжить виступи на Євробаскеті матчами за 17-22 місця
31 липня, 11:41
Суперниками України по групі стануть команди Хорватії, Нідерландів, Ісландії, Данії та Косово
Збірна України U-16 на Євробаскеті-2025: формат змагань і розклад матчів
5 серпня, 14:41
Трансляція матчу Швейцарія – Україна відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA
Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
6 серпня, 10:07
Початок матчу Нідерланди – Україна – о 22:00 за київським часом
Нідерланди – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-16
8 серпня, 10:42
Україна поступилася Бельгії
Збірна України з баскетболу U-16 не зуміла пробитись до півфіналу чемпіонату Європи
14 серпня, 20:20
Трансляцію матчу Словаччина – Україна дивіться на платформі Київстар ТВ, а також в плеєрі YouTube FIBA
Словаччина – Україна: де дивитися вирішальну гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
20 серпня, 10:27

Новини

Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії
Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії
Лузан підкорилося історичне досягнення на чемпіонаті світу з веслування
Лузан підкорилося історичне досягнення на чемпіонаті світу з веслування
Якушенко став чемпіоном світу U-20 з греко-римської боротьби
Якушенко став чемпіоном світу U-20 з греко-римської боротьби
Вперше за 10 років Україна здобула медаль командної першості чемпіонату світу з художньої гімнастики
Вперше за 10 років Україна здобула медаль командної першості чемпіонату світу з художньої гімнастики
Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування
Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
88K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
70K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
11K
Антикорупційний суд арештував готівку сім’ї колишнього віцепрем’єра Чернишова
7047
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту

Новини

Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua