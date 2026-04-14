Костюк переможно стартувала на турнірі у Руані

Марта Костюк вийшла у друге коло турніру у французькому Руані

У першому раунді Марта у двох сетах здолала Діан Паррі

Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі WTA 250 у Руані (Франція), що проводиться на грунтовому покритті у приміщенні. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У першому раунді українка, яка отримала на турнірі перший номер посіву, у двох сетах впевнено переграла француженку Діан Паррі. У другому сеті Костюк вдалося здійснити камбек, програючи з рахунком 1:3.

Протягом зустрічі Марта реалізувала 5 з 6 брейків і програла два гейми на власній подачі. Українська тенісистка вчетверте поспіль обіграла Паррі.

Костюк вперше у кар'єрі виступає на кортах Руана. У 1/8 фіналу українка побореться з американкою Кеті Макнеллі.

Днем раніше до другого кола Руана з представниць України також вийшла Вероніка Подрєз, яка здолала екстретю ракетку світу Слоан Стівенс. 15 квітня у Франції стартує і Олександра Олійникова матчем проти Ліллі Таггер. Минулого сезону змагання в Руані виграла Еліна Світоліна.

WTA 250. Руан (Франція). 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Діан Паррі (Франція) 6:1, 6:4

Нагадаємо, збірна України розгромила Польщу (4:0) і вийшли до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг.

Цей успіх дозволив українським тенісисткам дебютувала у топ-3 командного рейтингу цього турніру.