Костюк переможно стартувала на турнірі у Руані

Святослав Василик
Марта Костюк вийшла у друге коло турніру у французькому Руані
У першому раунді Марта у двох сетах здолала Діан Паррі

Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі WTA 250 у Руані (Франція), що проводиться на грунтовому покритті у приміщенні. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У першому раунді українка, яка отримала на турнірі перший номер посіву, у двох сетах впевнено переграла француженку Діан Паррі. У другому сеті Костюк вдалося здійснити камбек, програючи з рахунком 1:3.

Протягом зустрічі Марта реалізувала 5 з 6 брейків і програла два гейми на власній подачі. Українська тенісистка вчетверте поспіль обіграла Паррі.

Костюк вперше у кар'єрі виступає на кортах Руана. У 1/8 фіналу українка побореться з американкою Кеті Макнеллі.

Днем раніше до другого кола Руана з представниць України також вийшла Вероніка Подрєз, яка здолала екстретю ракетку світу Слоан Стівенс. 15 квітня у Франції стартує і Олександра Олійникова матчем проти Ліллі Таггер. Минулого сезону змагання в Руані виграла Еліна Світоліна.

WTA 250. Руан (Франція). 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Діан Паррі (Франція) 6:1, 6:4

Нагадаємо, збірна України розгромила Польщу (4:0) і вийшли до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг.

Цей успіх дозволив українським тенісисткам дебютувала у топ-3 командного рейтингу цього турніру.

Теги: Марта Костюк теніс

Українські федерації закликали поновити санкції проти РФ та Білорусі у водних видах
Президент української команди оновив віковий рекорд вітчизняного футболу
Країни Північної Європи можуть відмовитись від турнірів World Aquatics через зняття санкцій з РФ
Паралімпійський комітет повідомив про рішення щодо атлетів, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ
Міжнародна федерація водних видів спорту зняла санкції з Росії: з'явився коментар МОК
