Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коваль набрала 12 очок у північноамериканській NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Коваль набрала 12 очок у північноамериканській NCAA
Катерина Коваль провела на майданчику 22 хвилини, набрала 12 очок, зробила 14 підбирань

Коваль допомогла LSU Тайгерс здобути перемогу

Цієї ночі в жіночому турнірі NCAA зіграли троє українок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

LSU Тайгерс здобув перемогу над Джорджія Саутерн 118:70. Катерина Коваль провела на майданчику 22 хвилини, набрала 12 очок (5/9 двоочкові, 2/2 штрафні), зробила 14 підбирань, 1 передачу, 2 блок-шоти при 1 втраті та 2 фолах.

Луїсвілл переміг Нортерн Кентукі Норс 89:61. Євгенія Путра відіграла 10 хвилин, набрала 2 очка (1/2 двоочкові), зробила 1 підбирання, 1 передачу, 2 блок-шота при 1 втраті.

Огайо Стейт здобула перемогу над Коппін Стейт 88:59. Дарія Бірюк зіграла 10 хвилин, набрала 2 очка (1/3 двоочкові, 0/2 триочкові), зробила 2 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення при 2 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол NCAA

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тоні Паркер має свою академію, де поєднує середню та вищу освіту з тренуваннями з баскетболу і кіберспорту
Легенда французького баскетболу очолить юнацьку збірну Франції
Вчора, 18:59
Андрій Агафонов у своєму заключному матчі кар'єри набрав 11 очок
Ветеран українського баскетболу неочікувано завершив кар'єру
4 листопада, 15:37
ВЕФ Рига Сидорова мінімально програв Сольноку 76:77
Сидоров набрав 18 очок у баскетбольній Лізі чемпіонів
30 жовтня, 13:35
Перехід до «Реала» стане для Леня першим досвідом виступів у Європі
Український центровий продовжить кар'єру у «Реалі»
29 жовтня, 10:39
«Дніпро», незважаючи на дві перемоги, провело непростий тиждень
Завершився четвертий тур баскетбольної Суперліги
27 жовтня, 23:03
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
23 жовтня, 13:25
Михайлюк провів на паркеті 24 хвилини
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
23 жовтня, 11:24
Кендрік в трьох зіграних матчах набирав 22.3 очка, 2.0 підбирання, 2.3 передач
Американський баскетболіст прийняв рішення покинути «Старий Луцьк»
16 жовтня, 15:53
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Євгена Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Жіноча збірна України з баскетболу проведе наступні домашні матчі у Ризі
14 жовтня, 13:33

Новини

Донька українського військового вдруге у кар'єрі виграла турнір WTA 125
Донька українського військового вдруге у кар'єрі виграла турнір WTA 125
Коваль набрала 12 очок у північноамериканській NCAA
Коваль набрала 12 очок у північноамериканській NCAA
Голи Циганкова й Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Голи Циганкова й Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Визначився переможець Кубка України із футзалу серед жіночих команд
Визначився переможець Кубка України із футзалу серед жіночих команд
Трамп став першим з 1978 року президентом США, який побував на грі в американський футбол
Трамп став першим з 1978 року президентом США, який побував на грі в американський футбол
Артем Довбик травмувався у матчі Серії А
Артем Довбик травмувався у матчі Серії А

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua