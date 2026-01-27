Коваль зібрала 10 підбирань у матчі заокеанської NCAA

Коваль відіграла 15 хвилин, набрала 4 очка, зробила 10 підбирань, 1 перехоплення

Одна українка зіграла цієї ночі за свій клуб в студентській заокеанській лізі NCAA – Катерина Коваль допомогла LSU Тайгерс одержати чергову перемогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Команда українки впевнено обіграла «Флориду Гейторс» 89:60 і перебуває на четвертій сходинці у Південно-Східній конференції, маючи 5 перемог в 7 матчах в середині конференції і 19 перемог в 21 матчі загалом.

Коваль відіграла 15 хвилин, набрала 4 очка (2/4 двоочкові, 0/2 штрафні), зробила 10 підбирань, 1 перехоплення при 2 фолах та 2 втратах.

Загалом цього сезону Катерина Коваль відіграла 20 матчів у NCAA, граючи в середньому 18.0 хвилин, набираючи 10.4 очка, 6.4 підбирання, 0.7 передач, 1.3 перехоплення та 1.0 блок-шотів.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0