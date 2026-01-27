Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коваль зібрала 10 підбирань у матчі заокеанської NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Коваль зібрала 10 підбирань у матчі заокеанської NCAA
Команда Коваль впевнено обіграла «Флориду Гейторс
фото: AP

Коваль відіграла 15 хвилин, набрала 4 очка, зробила 10 підбирань, 1 перехоплення

Одна українка зіграла цієї ночі за свій клуб в студентській заокеанській лізі NCAA – Катерина Коваль допомогла  LSU Тайгерс одержати чергову перемогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Команда українки впевнено обіграла «Флориду Гейторс» 89:60 і перебуває на четвертій сходинці у Південно-Східній конференції, маючи 5 перемог в 7 матчах в середині конференції і 19 перемог в 21 матчі загалом.

Коваль відіграла 15 хвилин, набрала 4 очка (2/4 двоочкові, 0/2 штрафні), зробила 10 підбирань, 1 перехоплення при 2 фолах та 2 втратах.

Загалом цього сезону Катерина Коваль відіграла 20 матчів у NCAA, граючи в середньому 18.0 хвилин, набираючи 10.4 очка, 6.4 підбирання, 0.7 передач, 1.3 перехоплення та 1.0 блок-шотів.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Читайте також:

Теги: баскетбол NCAA

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прощання з ліквідованим загарбником відбудеться 2 січня 2026 року у місті Кизил
Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
1 сiчня, 14:08
Коллієр також є чинною чемпіонкою Євроліги у складі «Фенербахче»
Дворазова олімпійська чемпіонка з баскетболу пропустить півроку через операцію на нозі
1 сiчня, 23:08
«Андорра» Пустового (праворуч) поступилась «Форсі Льєйді»
Пустовий набрав 10 очок у матчі чемпіонату Іспанії з баскетболу
3 сiчня, 11:14
Ягупова буде солідним підсиленням для «Мерсіна» перед чвертьфіналом Єврокубка
Лідерка збірної України з баскетболу втретє за сезон змінила команду
4 сiчня, 20:31
Іссуф Санон відіграв 16 хвилин, набрав 6 очок, зібрав 2 підбирання, віддав 5 передач
Санон і Ковляр зіграли в українському дербі в матчі баскетбольного Єврокубку
8 сiчня, 12:53
Після завершення кар'єри гравця Устименко присвятив себе роботі з молоддю
Пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер
11 сiчня, 00:29
Шульга в сезоні відіграв вже 22 матчі, в середньому граючи 32.9 хвилин, набираючи 14.2 очка
Українець Шульга набрав 10 очок у грі G-Ліги
19 сiчня, 10:29
Коваль відіграла 18 хвилин, набрала 15 очок, зібрала 5 підбирань, віддала 1 передачу, зробила 2 блок-шоти
Коваль набрала 15 очок у матчі NCAA
23 сiчня, 10:52
Ягупова допомогла «Чукурови Мерсін» здобути перемогу
Ягупова набрала 17 очок у грі чемпіонату Туреччини
Вчора, 13:06

Новини

Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open
Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open
Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
Коваль зібрала 10 підбирань у матчі заокеанської NCAA
Коваль зібрала 10 підбирань у матчі заокеанської NCAA
Було жорстко. Усик взяв участь у тренуванні «Полісся»
Було жорстко. Усик взяв участь у тренуванні «Полісся»
Став відомий склад збірної України на Олімпіаду-2026
Став відомий склад збірної України на Олімпіаду-2026

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua