Юркевічус зібрала 23 підбирання в матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу

Тетяна Юркевічус відіграла 32 хвилини, набрала 7 очок, зібрала 23 підбирання, зробила 5 передач

Форвардиня збірної України з баскетболу Тетяна Юркевічус провела якісний матч в чемпіонаті Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Хапоель» Беер-Шева українки поступився «Маккабі» Хайфа 64:73, зазнавши вже 13 поразки в 14 матчах чемпіонату.

Тетяна Юркевічус відіграла 32 хвилини, набрала 7 очок (2/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 3/8 штрафні), зібрала 23 підбирання, зробила 5 передач, 3 перехоплення при 4 фолах та 4 втратах.

У листопаді в складі збірної України Юркевічус збирала 9.7 підбирання за матч, що входить до топ-6 усіх учасниць кваліфікації Євробаскета-2027.

Наступні поєдинки національна команда проведе у березні.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0