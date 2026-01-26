Головна Спорт Новини
Визначилося місце проведення гри між баскетбольними збірними України та Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначилося місце проведення гри між баскетбольними збірними України та Іспанії
Україна підходить до гри з Іспанією із двома перемогами в двох матчах першого вікна відбіркового турніру

Свій номінально домашній матч другого вікна відбору збірна України зіграє в Ризі на майданчику Xiaomi Arena

27 лютого 2026 року чоловіча збірна України з баскетболу зіграє третій матч першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда підходить до цієї гри із двома перемогами в двох матчах першого вікна відбіркового турніру – проти Грузії та Данії. Іспанці, які також грали проти грузинської та датської збірних, теж завершили ігрове вікно в листопаді з двома перемогами в активі.

Свій номінально домашній матч другого вікна відбору збірна України зіграє в Ризі на майданчику Xiaomi Arena (Арена Рига). Гра відбудеться 27 лютого о 15:00 за київським часом.

Відповідно до календаря ФІБА, матч відбудеться в один день із матчем Латвія – Польща, який також буде зіграно 27 лютого (19:30). Таким чином, тренерським штабом національної збірної на чолі з Айнарсом Багатскісом було прийнято рішення провести матч в ранній час.

Відзначимо, що в рамках другого ігрового вікна кваліфікації ЧС-2027 збірна України свій другий матч також зіграє проти іспанців. Гра відбудеться в місті Ов’єдо 2-го березня о 21:30.

Три кращі команди квартету виходять до другого етапу, де до них приєднаються три команди з квартету В (Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія). Три кращі команди з групи другого етапу вийдуть на чемпіонат світу, причому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, на другому етапі залишаться.  

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

