Ковляр повторив свій рекорд результативності в баскетбольному Єврокубку

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр повторив свій рекорд результативності в Єврокубку в матчі його «Будучності» проти лідера групи «Бешикташа». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чорногорський клуб поступився 74:96, а українець став другим за результативністю в команді.

Олександр Ковляр відіграв 15 хвилин, набрав 13 очок (0/1 двоочкові, 4/6 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі при 1 втраті та 4 фолах.

Це 14-й матч в Єврокубку Ковляра, він в середньому грає 14.6 хвилин, набирає 5.3 очка, 1.0 підбирання, 1.7 передачу.

В ENBL латвійський «Рігас Зеллі» обіграв англійський «Ньюкасл» 96:88. Денис Лукашов зіграв 20 хвилин, набрав 13 очок (2/4 триочкові, 7/7 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 2 передачі, зробив 2 перехоплення при 2 втратах.

В Латвійсько-естонській лізі «Лієпая» поступилась «Кейлі» 82:86. За «Лієпаю» 22 хвилини провів Віталій Шиманський, який набрав 11 очок (4/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 7 підбирань при 2 втратах і 3 фолах.

В NCAA «Лафаєтт» програв «Бостону Юніверсіті» в овертаймі 73:77. Михайло Бедностін відіграв 12 хвилин, набрав 2 очка (1/2 двоочкові), зробив 3 підбирання, 1 передачу при 1 втраті та 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0