Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уро-Ніле оформила черговий дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Уро-Ніле оформила черговий дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Міріам Уро-Ніле (праворуч) провела на майданчику 29 хвилин

Уро-Ніле набрала 12 очок та зробила 10 підбирань

Форвардиня збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле оформила дабл-дабл в переможному матчі Ньона проти Пюйї (74:58). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка за 29 хвилин набрала 12 очок (3/6 двоочкові, 2/7 триочкові), зробила 10 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення при 3 фолах та 1 втраті.

Христина Кулєша набрала 20 очок (6/12 двоочкові, 1/7 триочкові, 5/6 штрафні), зробила 8 підбирань, 1 передачу при 1 фолі та 2 втратах в матчі чемпіонату Австрії, в якому її УБІ Грац обіграв Баскет Флеймз 66:53. Завдяки перемозі УБІ Грац закріпився на другому місці турнірної таблиці, маючи 5 перемог в 6 іграх.

В чемпіонаті Словаччини Ружомберок обіграв Слован 66:51. Ольга Яцковець зіграла 33 хвилини, набрала 14 очок (5/9 двоочкові, 4/6 штрафні), зробила 9 підбирань, 3 блок-шота при 2 фолах та 1 втраті.

В другому матчі Шаморин обіграв Кошице 53:52. Карина Панчук за 33 хвилини набрала 16 очок (4/7 двоочкові, 2/5 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 2 підбирання, 4 перехоплення при 3 фолах та 2 втратах. Дар'я Кононученко за 30 хвилин набрала 10 очок (3/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 4/5 штрафні), зібрала 9 підбирань, зробила 1 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті. Віра Грималюк зіграла 31 хвилину, набрала 7 очок (1/9 двоочкові, 1/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 6 підбирань при 1 фолі та 3 втратах.

У чемпіонаті Греції Протеас Вулас програв Амінтасу 67:79. Олена Бойко зіграла 9 хвилин, очок не набрала (0/1 двоочкові), зробила 2 підбирання, поставила 1 блок при 4 втратах та 1 фолі.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер у Закурдаєва 3147 очок і майже 400 очок до Олексія Онуфрієва, у якого наразі 3515 очок
Закурдаєв вийшов на восьме місце в рейтингу бомбардирів баскетбольної Суперліги
5 листопада, 13:51
Уро-Ніле провела результативну гру
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у переможному матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
3 листопада, 15:06
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
23 жовтня, 13:25
Ростислав Новицький відіграв 33 хвилини, набрав 16 очок
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
22 жовтня, 14:04
Антон Мусієнко у лютому очолив «Старий Луцьк»
У баскетбольній Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону
21 жовтня, 18:01
Юркевічус набрала 11 очок, зібрала 9 підбирань, 5 передач, 4 перехоплення
Юркевічус набрала 11 очок у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
21 жовтня, 15:37
Ягупова (праворуч) допомогла своєму клубу здобути перемогу
Ягупова стала найрезультативнішою баскетболісткою в матчі чемпіонату Іспанії
19 жовтня, 17:31
Кендрік в трьох зіграних матчах набирав 22.3 очка, 2.0 підбирання, 2.3 передач
Американський баскетболіст прийняв рішення покинути «Старий Луцьк»
16 жовтня, 15:53
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Євгена Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Жіноча збірна України з баскетболу проведе наступні домашні матчі у Ризі
14 жовтня, 13:33

Новини

Артем Довбик травмувався у матчі Серії А
Артем Довбик травмувався у матчі Серії А
Уро-Ніле оформила черговий дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле оформила черговий дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Разючі зміни. Українська гімнастка Бачинська стала бодібілдеркою
Разючі зміни. Українська гімнастка Бачинська стала бодібілдеркою
Судаков відзначився забитим м'ячем за «Бенфіку»
Судаков відзначився забитим м'ячем за «Бенфіку»
Городинець приніс Україні другу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби
Городинець приніс Україні другу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби
Легенда французького баскетболу очолить юнацьку збірну Франції
Легенда французького баскетболу очолить юнацьку збірну Франції

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua