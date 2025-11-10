Уро-Ніле оформила черговий дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу

Уро-Ніле набрала 12 очок та зробила 10 підбирань

Форвардиня збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле оформила дабл-дабл в переможному матчі Ньона проти Пюйї (74:58). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка за 29 хвилин набрала 12 очок (3/6 двоочкові, 2/7 триочкові), зробила 10 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення при 3 фолах та 1 втраті.

Христина Кулєша набрала 20 очок (6/12 двоочкові, 1/7 триочкові, 5/6 штрафні), зробила 8 підбирань, 1 передачу при 1 фолі та 2 втратах в матчі чемпіонату Австрії, в якому її УБІ Грац обіграв Баскет Флеймз 66:53. Завдяки перемозі УБІ Грац закріпився на другому місці турнірної таблиці, маючи 5 перемог в 6 іграх.

В чемпіонаті Словаччини Ружомберок обіграв Слован 66:51. Ольга Яцковець зіграла 33 хвилини, набрала 14 очок (5/9 двоочкові, 4/6 штрафні), зробила 9 підбирань, 3 блок-шота при 2 фолах та 1 втраті.

В другому матчі Шаморин обіграв Кошице 53:52. Карина Панчук за 33 хвилини набрала 16 очок (4/7 двоочкові, 2/5 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 2 підбирання, 4 перехоплення при 3 фолах та 2 втратах. Дар'я Кононученко за 30 хвилин набрала 10 очок (3/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 4/5 штрафні), зібрала 9 підбирань, зробила 1 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті. Віра Грималюк зіграла 31 хвилину, набрала 7 очок (1/9 двоочкові, 1/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 6 підбирань при 1 фолі та 3 втратах.

У чемпіонаті Греції Протеас Вулас програв Амінтасу 67:79. Олена Бойко зіграла 9 хвилин, очок не набрала (0/1 двоочкові), зробила 2 підбирання, поставила 1 блок при 4 втратах та 1 фолі.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.