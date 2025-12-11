Головна Спорт Новини
Шульга став найкращим баскетболістом поєдинку G-ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Шульга став найкращим баскетболістом поєдинку G-ліги
Шульга (праворуч) встановив рекорд результативності за кар'єру в «Мен Селтікс»

Максим Шульга набрав 25 очок, зробив 4 передачі і 3 підбирання

У G-лізі цієї ночі «Мен Селтікс» Українця Максима Шульги обіграв «Кепітал Сіті Гоу-Гоу» 112:101. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Максим Шульга набрав 25 очок (3/7 двоочкові, 4/9 триочкові, 4/4 штрафні), зробив 4 передачі і 3 підбирання при 2 втратах та 4 фолах.

Шульга встановив рекорд результативності за кар'єру в «Мен Селтікс» і допоміг команді виграти дев'ятий матч поспіль. Український баскетболіст вдруге за сезон визнається кращим гравцем матчу G-Ліги - на початку чемпіонату він отримав це звання у грі з «Лонг-Айленд Нетс».

Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути впевнену перемогу у Єврокубку над «Лондон Лайонс» 94:63. Українець відіграв 18 хвилин, набрав 4 очки (1/2 двоочкові, 0/2 триочкові, 2/2 штрафні), віддав 4 передачі, зробив 1 перехоплення при 4 фолах.

У Лізі чемпіонів «ВЕФ» Рига здолав «Сольнок» 76:62. Ілля Сидоров зіграв 19 хвилин, набрав 17 очок (1/1 двоочкові, 5/8 триочкові), зібрав 1 підбір при 3 фолах. Він став другим за результативністю в команді.

В ENBL норвежський «Фюллінген» програв «Гронінгену» 80:88. Богдан Бринюк зіграв за «Фюллінген» 30 хвилин, набрав 9 очок (4/9 двоочкові, 1/3 штрафні), зібрав 8 підбирань, поставив 1 блок-шот при 1 фолі.

У Латвійсько-естонській лізі «Валмієра» обіграла «Війсмі» 99:69. Павло Дзюба провів на майданчику 21 хвилину, набрав 4 очки (2/2 двоочкові), зібрав 2 підбирання при 1 фолі.

В іншому матчі «Огре» поступився «Тал/Теху» 70:80. Анатолій Шундель зіграв 29 хвилин, набрав 4 очки (2/5 двоочкові, 0/3 триочкові), зібрав 3 підбирання, зробив 2 передачі, поставив 2 блок-шоти при 3 втратах та 2 фолах. Володимир Полуяхтов за 4 хвилини нічим не відзначився.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

