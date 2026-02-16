Карнавал-2026 у Венеції визначив переможців конкурсу костюмів і масок

Дійство присвятили Олімпійським іграм, а головну сцену на площі Сан-Марко оформили у стилі давньогрецького храму

У Венеції відбувся конкурс «Найкраща маска» в межах щорічного карнавалу, де учасники з різних країн представили костюми, над якими працювали місяцями. Головну нагороду отримав німецький дизайнер костюмів Горст Раак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

Конкурс «Найкраща маска» на площі Сан-Марко

Венеційський карнавал традиційно збирає сотні учасників, які змагаються за звання найкращої маски фестивалю. Фіналісти конкурсу зібралися на площі Сан-Марко, де встановили головну сцену, стилізовану під давньогрецький храм із олімпійською символікою. Артдиректор карнавалу Масімо Кеккетто пояснив, що тема цьогорічного заходу пов’язана з майбутніми зимовими Олімпійськими іграми Мілан-Кортіна-2026.

«Цікаво те, що щороку ми досліджуємо нову тему. Два роки тому це був Марко Поло, минулого року – Казанова, а цього року, щоб відзначити зимові Олімпійські ігри Мілан-Кортіна-2026, ми створили тему, присвячену Олімпу. Ми звернулися до витоків ігор, згадали змагання, які проводилися під час Венеційського карнавалу, зокрема відомі Forze d’Ercole (Сили Геркулеса), перетягування каната чи веслування. А потім перейшли до сучасної епохи, щоб віддати шану спорту та міфам гри. Саме таким був наш задум цього року», – заявив він.

скріншот з відео AP

скріншот з відео AP

Найкращу маску року представив дизайнер із Європи

Головний приз за найкращу маску отримав дизайнер костюмів із Німеччини Горст Раак із колекцією The court of the white elephant, натхненною азійською культурою.

«Я дуже щасливий, що ми отримали першу премію, адже ніколи не знаєш, чи вдасться перемогти. Це була велика робота: я почав збирати матеріали сім років тому, а останні три роки працював над цими костюмами. Для мене це також про різні культури. Я з Німеччини, ми представляємося в Італії, але водночас тут є мотиви Азії, Сходу, Індії. Я вірю, що кожна культура і кожна нація рівні – це і є моє послання», – підсумував автор.

скріншот з відео AP

скріншот з відео AP

Найбільш оригінальний костюм

Нагороду «Найбільш оригінальний костюм» отримала італійська майстриня Марія Ліпарі, яка разом із партнером створила образи, натхненні морською тематикою.

«Наша пристрасть з’явилася приблизно вісім років тому. Ми почали з першого костюма просто з цікавості, приїхали до Венеції, закохалися в карнавал і з того часу повертаємося щороку. Уже вісім років поспіль ми приїжджаємо на Венеційський карнавал і кожного разу з новим образом», – наголосила майстриня.

скріншот з відео AP

скріншот з відео AP

Найкращий тематичний образ

Приз за найкращий тематичний костюм отримала венеційська дизайнерка Джулія Мораскі, яка поєднала традиції XVIII століття з олімпійською символікою.

«Насправді все сталося майже випадково – одного дня я проходила повз сцену і подумала: чому б ні? Для мене найцінніше – бачити людей з усього світу, які приїжджають на Венеційський карнавал із костюмами, над якими працюють цілий рік, з великою увагою і любов’ю. Коли вони збираються разом, площа і вся Венеція наповнюються радістю, щастям і спільними моментами, особливо для тих, хто бачиться лише раз на рік», – підсумувала вона.

скріншот з відео AP

Карнавал у Венеції 2026 року триває з 31 січня до 17 лютого, а головні події традиційно відбуваються в історичному центрі міста, зокрема на площі Сан-Марко та в Арсенале. Цьогорічна тема пов’язана з олімпійською символікою на тлі підготовки Італії до зимових Ігор Мілан-Кортіна-2026: організатори звернулися до образу «Олімпу» та витоків змагань, поєднавши історичні традиції карнавалу з сучасною культурою спорту. У середньовічній Венеції подібні свята також супроводжувалися акробатикою, публічними виступами та різноманітними змаганнями, що й стало основою концепції цьогорічної програми.

8 фото На весь екран













скріншоти з відео AP

До слова, у мережі, зокрема на платформі Threads українці порівняли співака Дмитра Монатіка з бізнесменом Ігорем Коломойським та водночас розкритикували артиста через його зовнішній вигляд.