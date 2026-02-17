Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі
На літній Олімпіаді-2024 російські спортсмени також не отримали ексклюзивні смартфони у подарунок
Російські спортсмени не отримали від організаторів Олімпіади-2026 у подарунок ексклюзивні смартфони, які були вручені під час заселення в Олімпійське селище іншим учасникам Ігор. Про це пропагандистам повідомили самі спортсмени з РФ, інформує «Главком».
Як росіяни лишилися без смартфонів
Перед початком Олімпіади-2026 південнокорейська компанія Samsung, яка є спонсором Міжнародного олімпійського комітету, представила ексклюзивну версію смартфона для учасників зимових Ігор-2026.
Згідно з заявою пресслужби компанії, мобільний пристрій у дизайнерському виконанні мали отримати майже 3800 спортсменів, які приїхали на Ігри до Італії.
За інформацією пропагандистів, півтора роки тому на літній Олімпіаді-2024 російські спортсмени також не отримали від організаторів телефонів цього ж виробника.
На всіх попередніх Іграх росіяни отримували такі подарунки, як і всі інші учасники змагань.
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що 17 лютого українці мали змагатися у чотирьох дисциплінах.
