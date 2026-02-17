Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі
Фігуристи Петросян і Гуменник, як й інші російські спортсмени, не привезуть з Олімпіади ексклюзивні смартфони

На літній Олімпіаді-2024 російські спортсмени також не отримали ексклюзивні смартфони у подарунок

Російські спортсмени не отримали від організаторів Олімпіади-2026 у подарунок ексклюзивні смартфони, які були вручені під час заселення в Олімпійське селище іншим учасникам Ігор. Про це пропагандистам повідомили самі спортсмени з РФ, інформує «Главком».

Як росіяни лишилися без смартфонів

Перед початком Олімпіади-2026 південнокорейська компанія Samsung, яка є спонсором Міжнародного олімпійського комітету, представила ексклюзивну версію смартфона для учасників зимових Ігор-2026.

Згідно з заявою пресслужби компанії, мобільний пристрій у дизайнерському виконанні мали отримати майже 3800 спортсменів, які приїхали на Ігри до Італії.

За інформацією пропагандистів, півтора роки тому на літній Олімпіаді-2024 російські спортсмени також не отримали від організаторів телефонів цього ж виробника.

На всіх попередніх Іграх росіяни отримували такі подарунки, як і всі інші учасники змагань.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 17 лютого українці мали змагатися у чотирьох дисциплінах

Теги: олімпійські ігри Олімпіада Samsung

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
21 сiчня, 15:45
Хокейна збірна Росії була відсторонена від Оліміпади-2026
Тренер збірної Франції заявив, що хотів би бачити Росію на олімпійському хокейному турнірі
4 лютого, 15:03
Уперше в історії церемонія відкриття Олімпіади з'єднає одразу чотири локації
Церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських Ігор: усе, що треба знати про подію
5 лютого, 20:02
Сноубордистка Аннамарі Данча уп'яте виступить на Олімпіаді
Боротьба за першу десятку. Анонс виступів українців на Олімпіаді 8 лютого
8 лютого, 00:12
Катерина Коцар встановила найкращий результат сезону під час кваліфікації у слоупстайлі
Олімпіада-2026. Результати українців у перший змагальний день
8 лютого, 01:26
Владислав Гераскевич змагатиметься на своїх третіх Олімпійських іграх
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 12 лютого
12 лютого, 00:39
Владислав Гераскевич не зможе виступити на Олімпіаді
«Спорт не означає безпам'ятство». Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації
12 лютого, 14:21
Джессіка Діггінс учетверте піднялася на подіум Олімпійських ігор
Американська лижниця зі зламаним ребром виграла медаль Олімпіади
12 лютого, 19:15
Хеттіх-Вальц знялася зі спринтерських перегонів, які відбулися 14 лютого 2026 року
На Олімпіаді кілька біатлоністок отруїлися бургерами – ЗМІ
Вчора, 12:11

Новини

Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі
Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди
Організатори тенісного турніру в Мексиці заборонили учасникам вживати м'ясо: названо причину
Організатори тенісного турніру в Мексиці заборонили учасникам вживати м'ясо: названо причину
Юний українець сенсаційно потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів
Юний українець сенсаційно потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів
Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео
Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua