«Крістал Пелас» – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги конференцій

Сьогодні, 7 травня 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє з англійським «Крістал Пелас» другий поєдинком 1/2 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру «Крістал Пелас» – «Шахтар»

Поєдинок «Крістал Пелас» – «Шахтар» відбудеться 7 травня 2026 року на лондонському стадіоні «Селхерст Парк». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом. 

Гру «Крістал Пелас» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, «Шахтар» поступився «Крістал Пелесу» у першому матчі півфіналу Ліги конференцій.

Хід матчу

Початок матчу вийшов для «Шахтаря» максимально невдалим. За 23 секунди після свистка команда пропустила після довгої передачі від Жан-Філіпа Матети, яку підхопив Ісмаїла Сарр і спокійно реалізував, пробивши в кут повз Дмитро Різник.

Другий тайм «Шахтар» розпочав максимально активно й швидко повернувся в гру завдяки стандарту. Після подачі з кутового Кауан Еліас виграв боротьбу в повітрі, а Олег Очеретько безпомилково замкнув передачу. Здавалося, що донеччанам вдалося перехопити ініціативу: вони багато контролювали м’яч і регулярно доходили до штрафного. Але у ці хвилини «Крістал Пелас» відповідав гостріше: наприклад, Ісмаїла Сарр виходив на ударну позицію, але не переграв Дмитра Різника, а добивання Жана-Філіпа Матети прийшлося у стійку.

У підсумку цей тиск все ж приніс результат, коли після серії епізодів у штрафному м’яч відскочив до Даїчі Камада, який холоднокровно завершив атаку й знову вивів гостей уперед. Далі «Шахтар» знову володів м’ячем і намагався розхитати оборону через позиційні атаки та стандарти, але бракувало точності в завершенні. Натомість англійська команда ідеально використовувала простір у контратаках, що перейшло у третій гол. Тоді після чергового швидкого випаду Йорген Странд Ларсен прийняв передачу, прибрав захисника й точно пробив у кут, фактично закривши гру.

Ліга конференцій. Півфінал. Перший матч

«Шахтар» – «Крістал Пелас» 1:3 (0:1)

  • Голи: Очеретько (47) – Сарр (1), Камада (58), Ларсен (84)
