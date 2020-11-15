Кубинець Діас нокаутував суперника за три секунди. Відео блискавичного бою

Американець Донейлл Бенедетто не встиг зреагувати, як уже був нокаутований Уліссесом Діасом

Боєць із Острова Свободи встановив рекорд, який навряд чи реально побити

Кубинський майстер кулачних боїв Уліссес Діас нокаутував суперника всього за три секунди. Це сталося під час турніру Ліги кулачних двобоїв Bare Knuckle FC 14 у Маямі, штат Флорида (США).

Діас блискавично розправився з американцем Донейллом Бенедетто. В цьому протистоянні був встановлений рекорд промоушену. Уліссес лютим правим боковим нокаутував свого суперника всього за три секунди.

Це найшвидша перемога в історії Bare Knuckle FC.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bare Knuckle FC (@bareknucklefc)

Зауважимо, що влітку американка Сеньєса Естрада явила світу найшвидший нокаут в історії жіночого боксу.