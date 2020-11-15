  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кубинець Діас нокаутував суперника за три секунди. Відео блискавичного бою

    • Розсилка
    Американець Донейлл Бенедетто не встиг зреагувати, як уже був нокаутований Уліссесом Діасом - Кубинець Діас нокаутував суперника за три секунди. Відео блискавичного бою
    Американець Донейлл Бенедетто не встиг зреагувати, як уже був нокаутований Уліссесом Діасом
    Світлина - badlefthook

    Боєць із Острова Свободи встановив рекорд, який навряд чи реально побити

    Кубинський майстер кулачних боїв Уліссес Діас нокаутував суперника всього за три секунди. Це сталося під час турніру Ліги кулачних двобоїв Bare Knuckle FC 14 у Маямі, штат Флорида (США).

    Діас блискавично розправився з американцем Донейллом Бенедетто. В цьому протистоянні був встановлений рекорд промоушену. Уліссес лютим правим боковим нокаутував свого суперника всього за три секунди.

    Це найшвидша перемога в історії Bare Knuckle FC.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Bare Knuckle FC (@bareknucklefc)

    Зауважимо, що влітку американка Сеньєса Естрада явила світу найшвидший нокаут в історії жіночого боксу.

     Читайте також: З першого удару. Українець Кухар здобув найшвидшу перемогу в історії боксу (відео)
    Теги: рекорд Уліссес Діас кулачний двобій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies