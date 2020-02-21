Жіноча естафетна гонка: Хто з українок змагатиметься за медалі Мундіалю



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Анастасія Меркушина у суботу, 22 лютого, стартує першою

Cтарший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков визначився зі складом на естафетну гонку

Як повідомляє Biathlon.com.ua, перший етап пробіжить Анастасія Меркушина, другий - Юлія Джима, третій - Віта Семеренко, четвертий - Олена Підгрушна.

Також Валерій Лєсніков розповів про склад команди і на майбутній чемпіонат Європи, який стартує наступного тижня в білоруських Раубічах.

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“Тренується тут з іншими дівчатами і Юля Журавок... Після чемпіонату світу ми цим складом, що тут, їдемо на чемпіонат Європи в Раубічі. Ще там, на місці, Даша Блашко тренується. Подивимося, як її стан. Розглядалися ще Бєлкіна і Абрамова. Але вони в Мартеллі температурили, їх познімали з гонок. Тому не будемо їх напружувати. Головне, щоб вони до Кубка IBU були готові, який пройде там же, в Раубічах”, - зазначив тренер.

22 лютого чемпіонат світу в Антерсельві (Італія) продовжать класичні естафети. Змагальна програма світової першості завершиться 23 лютого мас-стартами.

Нагадаємо, що на біатлонному Мундіалі українські спортсмени досі без медалей, хоч і форсували форму саме до цих змагань