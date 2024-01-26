Зеленський призначив стипендії чемпіонам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор
Українські спортсмени щомісяця отримуватимуть понад 12 тис. грн
Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії чемпіонам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Про це йдеться в указі президента №25/2024
Зокрема, стипендії, у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року становить 3028 грн), отримають:
- Віта Махно – чемпіонка XХІІІ Дефлімпійських ігор з карате;
- Родіон Причина – чемпіон XХІ Дефлімпійських ігор з футболу;
- Тетяна Червіна (Біда) – чемпіонка ХХІ та XХІІ Дефлімпійських ігор зі спортивного орієнтування;
- Максим Яровий – чемпіон XІІ зимових Паралімпійських ігор з лижних перегонів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв десятиразовому чемпіону Паралімпіади Максиму Крипаку звання Героя України.
До слова, Російські спортсмени зможуть змагатися на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі з 28 серпня до 8 вересня.
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