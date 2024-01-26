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Зеленський призначив стипендії чемпіонам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив стипендії чемпіонам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор
Чемпіон XІІ зимових Паралімпійських ігор з лижних перегонів Максим Яровий
фото з відкритих джерел

Українські спортсмени щомісяця отримуватимуть понад 12 тис. грн

Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії чемпіонам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Про це йдеться в указі президента №25/2024

Зокрема, стипендії, у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року становить 3028 грн), отримають:

  • Віта Махно – чемпіонка XХІІІ Дефлімпійських ігор з карате;
  • Родіон Причина – чемпіон XХІ Дефлімпійських ігор з футболу;
  • Тетяна Червіна (Біда) – чемпіонка ХХІ та XХІІ Дефлімпійських ігор зі спортивного орієнтування;
  • Максим Яровий – чемпіон XІІ зимових Паралімпійських ігор з лижних перегонів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв десятиразовому чемпіону Паралімпіади Максиму Крипаку звання Героя України.

До слова, Російські спортсмени зможуть змагатися на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі з 28 серпня до 8 вересня.

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Теги: спорт паралімпійські ігри Дефлімпійські ігри Володимир Зеленський стипендія

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