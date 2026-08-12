Риба вкрала м'яч під час турніру з гольфу: як це сталося

Представники фауни на змаганнях з гольфу не є рідкістю

Південноафриканський гольфіст отримав штраф після того, як риба вкрала м'яч

Південноафриканський гольфіст і переможець Masters Чарл Швартцель під час турніру LIV Golf на полі Trump National Golf Club Bedminster, що належить Дональду Трампу відправив м'яч у водойму, де за секунду його знайшла хижа риба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Провальна спроба гольфіста

Епізод стався під час проходження сьомої лунки. Після удару Швартцеля м'яч викотився з поля та скотився у мілководний став. Щойно він опинився у воді, з водойми блискавично випірнула велика хижа риба, схопила білий м'яч і затягнула його на дно.

Несподівана сцена стала справжньою родзинкою телевізійної трансляції. Коментатори не приховували здивування, а один із них вигукнув: «Я ніколи такого не бачив!». У соцмережах момент одразу став приводом для жартів: користувачі пропонували використовувати м'ячі для гольфу як новий вид наживки.

Для самого Швартцеля ця зустріч із підводним хижаком мала цілком реальні спортивні наслідки. Оскільки м'яч зник у водоймі та його неможливо було повернути, гольфіст був змушений скористатися процедурою для загубленого м'яча та отримав штрафний удар. У підсумку він завершив лунку з результатом «богі» – на один удар вище за пар (цільовий показник поля).

Інші крадіжки від представників фауни

Втручання тварин у гольф не є рідкістю, хоча риби у такому контексті з'являються вкрай нечасто. На турнірах у Флориді, наприклад, гравцям доводиться регулярно зважати на алігаторів, які можуть спокійно пересуватися полями. Одним із найвідоміших курйозів в історії гольфу залишається епізод на The Players Championship 1998 року. Тоді чайка схопила м'яч Стіва Лаурі та скинула його у воду.

Нагадаємо, що мережа підозрює Трампа у фальшивій перемозі на турнірі з гольфу. Скептики звертають увагу, що більшість своїх титулів він здобуває на полях, які належать його компаніям.