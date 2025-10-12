Рекордні ціни. Вболівальників обурила вартість квитків на чемпіонат світу з футболу

Більшість квитків на матчі чемпіонату світу коштують сотні або навіть тисячі доларів

Найдешевші місця на чемпіонаті світу 2026 року стануть одними з найдорожчих в історії турніру

ФІФА оголосила рекордно високі ціни на квитки для Чемпіонату світу 2026 року, які обурили вболівальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Зазначається, що вартість квитків зросла на 400-1000% порівняно з попереднім мундіалем у Катарі.

За словами вболівальників, які отримали право першими придбати квитки, більшість місць коштують сотні або навіть тисячі доларів. Зокрема, місця на верхньому ярусі під час фінального матчу продаються за 2790 або 4210 доларів.

Раніше ФІФА тривалий час не розкривала вартість квитків, зазначаючи лише, що найдешевші коштуватимуть від 60 доларів. Однак, за словами покупців, такі пропозиції виявилися майже недоступними.

Згідно з даними, оприлюдненими одним із уболівальників, який виграв можливість купити квитки, реальні ціни виглядають так:

категорія 1 – 410–620 доларів,

категорія 2 – 310–465 доларів,

категорія 3 – 140–215 доларів,

категорія 4 – 60–105 доларів.

Таким чином, навіть найдешевші місця на Чемпіонаті світу 2026 року стануть одними з найдорожчих в історії турніру.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».