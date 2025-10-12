Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Рекордні ціни. Вболівальників обурила вартість квитків на чемпіонат світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Рекордні ціни. Вболівальників обурила вартість квитків на чемпіонат світу з футболу
Більшість квитків на матчі чемпіонату світу коштують сотні або навіть тисячі доларів
фото: Reuters

Найдешевші місця на чемпіонаті світу 2026 року стануть одними з найдорожчих в історії турніру

ФІФА оголосила рекордно високі ціни на квитки для Чемпіонату світу 2026 року, які обурили вболівальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Зазначається, що вартість квитків зросла на 400-1000% порівняно з попереднім мундіалем у Катарі.

За словами вболівальників, які отримали право першими придбати квитки, більшість місць коштують сотні або навіть тисячі доларів. Зокрема, місця на верхньому ярусі під час фінального матчу продаються за 2790 або 4210 доларів.

Раніше ФІФА тривалий час не розкривала вартість квитків, зазначаючи лише, що найдешевші коштуватимуть від 60 доларів. Однак, за словами покупців, такі пропозиції виявилися майже недоступними.

Згідно з даними, оприлюдненими одним із уболівальників, який виграв можливість купити квитки, реальні ціни виглядають так:

  • категорія 1 – 410–620 доларів,
  • категорія 2 – 310–465 доларів,
  • категорія 3 – 140–215 доларів,
  • категорія 4 – 60–105 доларів.

Таким чином, навіть найдешевші місця на Чемпіонаті світу 2026 року стануть одними з найдорожчих в історії турніру.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23-річна борчиня шлях до медалі розпочала з перемоги над віцечемпіонкою Європи Ерікою Богнар з Угорщини
Винник здобула для України першу нагороду чемпіонату світу з боротьби
17 вересня, 11:04
«Кривбас» припинив боротьбу за Кубок України
«Кривбас» втратив місце в 1/8 фіналу Кубку України
26 вересня, 08:01
Фанати «Севільї» скандували «Ізраїль – убивці!» при виході вінгера «Вільярреала» Соломона на поле
Єврейська організація з Іспанії засудила скандування «Ізраїль – вбивці!» фанатами «Севільї»
26 вересня, 08:21
У прямому ефірі гру Україна – Парагвай можна буде переглянути на каналі «Суспільне Спорт»
Україна – Парагвай: де дивитися вирішальну гру групового етапу чемпіонату світу (U-20)
3 жовтня, 11:52
Крамар: Якщо «Полісся» стає першим, бонус Ротаня – один мільйон доларів
Журналіст назвав суму, яку Буткевич міг пообіцяти Ротаню за чемпіонство «Полісся»
5 жовтня, 19:50
Каннаваро є чемпіоном світу 2006 року
Володар «Золотого м'яча» очолив збірну Узбекистану з футболу
6 жовтня, 14:43
Ташуєв: Де мої гроші? Я ж не крав, а просто працював та отримував гарну зарплату
«Неможливо прожити». Футбольний тренер розкритикував пенсійну систему Росії
7 жовтня, 22:36
Аль-Вухіші, який виступає за «Аль-Ахлі» з Бенгазі, пропустив гол, який багато хто вважає незрозумілим
Воротар збірної Лівії підозрюється у навмисній помилці у грі кваліфікації чемпіонату світу
9 жовтня, 17:41
Сьогоднішній поєдинок Ісландія – Україна стане п’ятою зустріччю суперників в історії
Стала відома заявка збірної України з футболу на матч проти Ісландії
10 жовтня, 12:56

Новини

Рекордні ціни. Вболівальників обурила вартість квитків на чемпіонат світу з футболу
Рекордні ціни. Вболівальників обурила вартість квитків на чемпіонат світу з футболу
Радянський маршал чи футболіст? Громада вигадала причину, щоб не перейменовувати вулицю
Радянський маршал чи футболіст? Громада вигадала причину, щоб не перейменовувати вулицю
Збірна Росії з футболу не змогла вилетіти з Волгограду через атаку дронів
Збірна Росії з футболу не змогла вилетіти з Волгограду через атаку дронів
Трилер у Рейк'явіку. Україна та Ісландія на двох забили вісім м'ячів
Трилер у Рейк'явіку. Україна та Ісландія на двох забили вісім м'ячів
Українці здобули 12 нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу
Українці здобули 12 нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу
Легендарний велогонщик повернувся до тренувань після розриву захисної оболонки серця
Легендарний велогонщик повернувся до тренувань після розриву захисної оболонки серця

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua