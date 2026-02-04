Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фанати «Інтера» кинули фаєр у воротаря: МВС Італії визначилося з покаранням

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
Фанати «Інтера» кинули фаєр у воротаря: МВС Італії визначилося з покаранням
Воротар «Кремонезе» ледь не постраждав від уболівальників «Інтера»
фото: Reuters

МВС Італії покарало вболівальників «Інтера» за неналежну поведінку

Вболівальники «Інтера» не зможуть відвідати три виїзні матчі клубу після скандального інциденту в поєдинку з «Кремонезе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням Міністерство внутрішніх справ Італії.

У неділю, 1 лютого 2026 року, «Інтер» гостював у «Кремонезе» й здобув перемогу з рахунком 2:0. На 49-й хвилині матчу поруч із воротарем господарів поля Емілем Аудеро впав і вибухнув фаєр.

Головний арбітр вимушено призупинив поєдинок на час перевірки лікарями стану здоров'я ексгравця міланського гранда. Аудеро уникнув травми й зумів продовжити матч.

МВС Італії вирішило покарати вболівальників «Інтера», заборонивши їм перебування на трьох виїзних матчах клубу. Фанатів «нерадзуррі» не буде на поєдинках чемпіонату із «Сассуоло» (08.02), «Лечче» (21.02) і «Фіорентиною» (22.03).

Підопічні Крістіана Ківу лідирують в італійській Серії А. «Інтер» на п'ять залікових балів випереджає другий у турнірній таблиці «Мілан».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Арсенал» у драматичному двобої здолав «Челсі» й став фіналістом Кубка англійської ліги-2025/26.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інтер (Мілан)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фанати «Динамо» у соцмережах опублікували фото Інфантіно та Путіна з написом «Russian whore»
«Російська повія». Ультрас «Динамо» відреагували на проросійську заяву президента ФІФА
Вчора, 17:11
Карло Анчелотті очолює збірну Бразилії з травня 2025 року
Легендарний тренер визначився зі своїм майбутнім у збірній Бразилії з футболу
2 лютого, 11:06
Анатолій Трубін відзначився забитим голом на 90+8-й хвилині матчу з «Реалом»
Найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів: УЄФА оголосила результати голосування (відео)
30 сiчня, 09:48
Фахівець наголосив, що не бив сантехніка
Михайличенко прокоментував інформацію про свій конфлікт з сантехніком
23 сiчня, 14:21
Богдан Редушко зіграв третину товариського матчу проти польської «Корони»
Гравець «Динамо» прокоментував результат першого матчу клубу в 2026 році
21 сiчня, 17:43
Сьомий тур основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26 завершується
Сьомий тур Ліги чемпіонів: найцікавіші матчі другого ігрового дня
21 сiчня, 12:06
Френк Лемпард зараз очолює лідера Чемпіоншипу
Легенда «Челсі» може очолити інший лондонський клуб
20 сiчня, 17:21
Алонсо був запропонований трирічний контракт з клубом, який у підсумку був достроково розірваний
«Реал» звільнив з посади головного тренера Хабі Алонсо
13 сiчня, 01:01
«Жирона» продовжує боротися з наслідками важкого старту сезону, який відкинув її в зону аутсайдерів іспанської першості
Ванат і Циганков допомогли «Жироні» здобути важливу перемогу в Ла Лізі
4 сiчня, 22:25

Новини

Іранська бадмінтоністка стала членкинею МОК
Іранська бадмінтоністка стала членкинею МОК
«Динамо» вилетіло з Юнацької ліги УЄФА після розгромної поразки
«Динамо» вилетіло з Юнацької ліги УЄФА після розгромної поразки
«Моральний дегенерат». Президент ФІФА Інфантіно потрапив у базу «Миротворця»
«Моральний дегенерат». Президент ФІФА Інфантіно потрапив у базу «Миротворця»
Фанати «Інтера» кинули фаєр у воротаря: МВС Італії визначилося з покаранням
Фанати «Інтера» кинули фаєр у воротаря: МВС Італії визначилося з покаранням
Михайлюк набрав 18 очок у грі НБА
Михайлюк набрав 18 очок у грі НБА
«Арсенал» у драматичному двобої переміг «Челсі» й став фіналістом Кубка англійської ліги
«Арсенал» у драматичному двобої переміг «Челсі» й став фіналістом Кубка англійської ліги

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua