Фанати «Інтера» кинули фаєр у воротаря: МВС Італії визначилося з покаранням

Воротар «Кремонезе» ледь не постраждав від уболівальників «Інтера»

МВС Італії покарало вболівальників «Інтера» за неналежну поведінку

Вболівальники «Інтера» не зможуть відвідати три виїзні матчі клубу після скандального інциденту в поєдинку з «Кремонезе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням Міністерство внутрішніх справ Італії.

У неділю, 1 лютого 2026 року, «Інтер» гостював у «Кремонезе» й здобув перемогу з рахунком 2:0. На 49-й хвилині матчу поруч із воротарем господарів поля Емілем Аудеро впав і вибухнув фаєр.

Головний арбітр вимушено призупинив поєдинок на час перевірки лікарями стану здоров'я ексгравця міланського гранда. Аудеро уникнув травми й зумів продовжити матч.

МВС Італії вирішило покарати вболівальників «Інтера», заборонивши їм перебування на трьох виїзних матчах клубу. Фанатів «нерадзуррі» не буде на поєдинках чемпіонату із «Сассуоло» (08.02), «Лечче» (21.02) і «Фіорентиною» (22.03).

Підопічні Крістіана Ківу лідирують в італійській Серії А. «Інтер» на п'ять залікових балів випереджає другий у турнірній таблиці «Мілан».

