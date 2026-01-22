Головна Спорт Новини
Ще два клуби припинили боротьбу за плейоф Ліги чемпіонів

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Ще два клуби припинили боротьбу за плейоф Ліги чемпіонів
Празька «Славія» й франкфуртський «Айнтрахт» вилетіли з Ліги чемпіонів
джерело: офіційна сторінка «Славії» у Facebook

«Айнтрахт» і «Славія» склали компанію «Вільярреалу» й «Кайрату»

Ще два клуби попрощалися з шансами на вихід до плейоф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Франкфуртський «Айнтрахт» в Азербайджані драматично поступився «Карабаху». Господарі поля завдяки голу на 90+4 хвилині вирвали перемогу з рахунком 3:2. Наступної середи, 28 січня 2026 року, німці прийматимуть «Тоттенгем» , не маючи турнірної мотивації.

«Славія» в свою чергу дала бій «Барселоні», але теж зазнала поразки. Гості двічі уразили ворота чехів у другому таймі й здобули звитягу з рахунком 4:2. Клуб із Праги в останньому турі гостюватиме в «Пафоса».

Зазначимо, що 1/8 фіналу плейоф уже точно дісталися два клуби, тоді як інші 13 зіграють щонайменше в 1/16.

Раніше повідомлялося, що президент Азербайджану звинуватив арбітрів в упередженому ставленні до «Карабаха».

«Сердечно вітаю футбольний клуб «Карабах» з блискучою перемогою над «Айнтрахтом» в основному етапі Ліги чемпіонів! Незважаючи на несправедливі та упереджені рішення судді, справедливість перемогла. Це не перший випадок, коли арбітри, призначені УЄФА, своїми несправедливими та упередженими рішеннями намагаються перегородити «Карабаху» шлях до перемоги», – написав Алієв.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Айнтрахт (Франкфурт) ФК Славія (Прага)

