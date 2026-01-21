Головна Спорт Новини
Гравець «Динамо» прокоментував результат першого матчу клубу в 2026 році

Дмитро Луцков
Дмитро Луцков
Дмитро Луцков
Гравець «Динамо» прокоментував результат першого матчу клубу в 2026 році
Богдан Редушко зіграв третину товариського матчу проти польської «Корони»
Джерело: офіційний сайт «Динамо»

Київське «Динамо» нічиєю відкрило свій збір у Туреччині

Лівий півзахисник київського «Динамо» Богдан Редушко поділився своїми враженнями від першого для клубу матчу в 2026 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт «біло-синіх».

Вчора, 20 січня 2026 року, «Динамо» провело контрольний поєдинок із польською «Короною». Жодному з клубів так і не вдалося відкрити рахунок, тож дуель у Туреччині завершилася внічию.

«Звісно, грати матчі приємніше, ніж бігати. Цю гру ми провели на фоні навантаження, якраз мали змогу відчути, як думаємо, побачити, як перелаштовуємося та яким є наш фізичний стан. Це лише початок збору, п'ятий день, тому відповідно ми перебуваємо на початковій стадії. Попереду ще є кілька контрольних матчів, тому готуємося далі. З кожною грою та кожним тренуванням набиратимемо форму», – зазначив Редушко.

Вихованець «біло-синіх» також розповів, якою була їхня тактика на перший спаринг у рамках збору.

«Щодо гри, у нас була тактика, згідно з якою усі мали йти уперед та усі – повертатися назад. Також мали зіграти дисципліновано, але з акцентом більше не на результат, а на командну гру. Мій перший збір з основою? Тут важчі навантаження, більше бігової роботи, вища інтенсивність вправ. Протягом перших днів ще було важко, але з часом, думаю, призвичаюся, й усе буде добре. Про покращення певних компонентів ще зарано щось говорити, пройшло занадто мало часу», – пояснив 19-річний українець.

Богдан Редушко дебютував за київське «Динамо» на початку грудня 2025 року, коли колектив Ігоря Костюка приймав «Полтаву», і відзначився гольовою передачею. Зараз на рахунку лівого півзахисника вже чотири офіційні матчі у футболці столичного клубу.

У неділю, 25 січня 2026 року, «біло-сині» проведуть товариський матч проти «Малішеви» (Косово), а 30-го – проти литовського «Кауно Жальгіріс». Підопічні Костюка йдуть четвертими в чемпіонаті України, дев'ятьма очками поступаючись лідируючим ЛНЗ і «Шахтарю» . У другій половині лютого кияни протистоятимуть «Руху» вдома, а також «Епіцентру» на виїзді.

Нагадаємо, новачок «Шахтаря» заявив, що у футболці гірників почне з перемоги в УПЛ, а потім виграє й Лігу чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

