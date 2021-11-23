  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Світоліна виставила на аукціон у Києві дорогі їй речі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Еліна Світоліна вкладатиме кошти в розвиток тенісу - Світоліна виставила на аукціон у Києві дорогі їй речі
    Еліна Світоліна вкладатиме кошти в розвиток тенісу
    фото з відкритих джерел

    Перша ракетка України збирає кошти для відкриття Дитячої міжнародної академії тенісу

    Еліна Світоліна займеться розвитком дитячого тенісу в Україні. В соцмережах вона анонсувала благодійний Гала-вечір свого фонду. На захід запрошені гості з усього світу. До числа спікерів вона залучила, зокрема, олімпійського чемпіона Жана Беленюка, а соло на скрипці виконає всесвітньовідомий киянин, який проживає в Торонто, скрипаль Василь Пападюк.

    В рамках вечора відбудеться аукціон, на якому з молотка підуть тенісна ракетка Світоліної з Олімпіади-2020, футболка Новака Джоковича з побажанням, а також запрошення на дегустацію ексклюзивних вин Moët Hennessy, вечірку Christian Dior в компанії Еліни та інші ексклюзивні лоти.

    Кошти, зібрані Фондом Еліни Світоліної на благодійному вечорі, підуть на створення першої в Україні Дитячої міжнародної академії тенісу.

    Читайте також:

    Теги: теніс Еліна Світоліна Жан Беленюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Світоліна виставила на аукціон у Києві дорогі їй речі