Світоліна виставила на аукціон у Києві дорогі їй речі

Перша ракетка України збирає кошти для відкриття Дитячої міжнародної академії тенісу

Еліна Світоліна займеться розвитком дитячого тенісу в Україні. В соцмережах вона анонсувала благодійний Гала-вечір свого фонду. На захід запрошені гості з усього світу. До числа спікерів вона залучила, зокрема, олімпійського чемпіона Жана Беленюка, а соло на скрипці виконає всесвітньовідомий киянин, який проживає в Торонто, скрипаль Василь Пападюк.

В рамках вечора відбудеться аукціон, на якому з молотка підуть тенісна ракетка Світоліної з Олімпіади-2020, футболка Новака Джоковича з побажанням, а також запрошення на дегустацію ексклюзивних вин Moët Hennessy, вечірку Christian Dior в компанії Еліни та інші ексклюзивні лоти.

Кошти, зібрані Фондом Еліни Світоліної на благодійному вечорі, підуть на створення першої в Україні Дитячої міжнародної академії тенісу.