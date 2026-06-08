«Металіст 1925» зацікавлений у придбанні голкіпера збірної України – джерело

Георгій Єрмакова нещодавно отримав дебютний виклик до головної команди країни

Клуб української Премєр-ліги «Металіст 1925» зацікавлений у підписанні контракту з голкіпером «Маккабі» Хайфа Георгієм Єрмаковим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Як повідомляє джерело, воротар повинен дати відповідь «Металісту 1925» про свою готовність повернутися в Україну після збору національної команди. Якщо відповідь буде позитивною, харків’яни перейдуть переговорів із «Маккабі».

24-річний воротар перейшов до ізраїльського клубу влітку 2024 року, але сезон-2024/25 відіграв в оренді за «Олександрію», разом з якою тоді став срібним призером УПЛ. У минулому сезоні-2025/26 Єрмаков відіграв за «Маккабі» 37 матчів у всіх турнірах, провівши 12 із них «на нуль».

«Металіст 1925» фінішував на 5-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату України. У Кубку України команда Младена Бартуловича дійшла до півфіналу, де сенсаційно поступилася «Чернігову».

Нагадаємо, Єрмаков отримав дебютний виклик від Андреа Мальдери до збірної України на товариські матчі з Польщею (2:0) та Данією (1:2).

Головний тренер данської національної команди Браян Рімер прокоментував дострокове завершення гри між збірними України та Данії, яка проходила в Оденсе. Керманич данців зізнався, що інцидент викликав надзвичайно гостру емоційну реакцію всередині колективу. Для багатьох партнерів Крістіана Еріксена по команді це стало важким психологічним поверненням у минуле – флешбеком до подій Євро-2020, коли гравець пережив зупинку серця. За словами Рімера, у такій ситуації ключовим завданням було підтримати один одного.

Тренер узяв на себе відповідальність за скасування гри, провівши миттєві перемовини з представниками УЄФА та тренерським штабом збірної України. Рімер підкреслив, що українці проявили максимальну емпатію та солідарність у кризовий момент. «Наш суперник проявив турботу, вони пішли за нами і сказали: «Все, що вам потрібно від нас, ми готові дати». Тому рішення не догравати матч було простим», – заявив наставник збірної Данії.

Повідомлялося, що Еріксен дійсно на короткий час знепритомнів, проте кардіовертер-дефібрилятор зреагував належним чином, і футболіст дуже швидко прийшов до тями. Гравець зміг самостійно піднятися і залишити футбольне поле без сторонньої допомоги. Медичний штаб практично одразу встановив із ним повноцінний контакт.

Наразі півзахисник перебуває в лікарні, де проходитиме поглиблене обстеження для з'ясування точних причин цього нападу. Лікарі збірної перебувають на постійному зв'язку як із самим Крістіаном Еріксоном, так і з госпітальними медиками. Сам футболіст почувається добре і вже встиг передати привіт усім гравцям команди, попросивши переказати, що з ним усе гаразд.