Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог

Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог
фото: Reuters

Сіннер: Я не з покоління TikTok

Перша ракетка світу Яннік Сіннер розповів чому вирішив розвивати власний влог на YouTube. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tiempo de Tennis.

«Я не з покоління TikTok. Якщо мені потрібно відволіктися під час турніру, дзвоню другу, граю в PlayStation або дивлюся YouTube. Мені подобається дивитися довгі відео, де говорять на різні теми: про науку, геополітику і навіть про щось глибше», – заявив Сіннер.

Яннік створив свій офіційний YouTube-канал у січні 2025 року. Сьогодні на YouTube-канал Сіннера підписалося 204 тисячі користувачів соцмережі.

В активі італійця 28 титулів на турнірах ATP. З них 27 – в одиночному розряді. Сіннер – переможець двох Підсумкових турнірів ATP та чотирьох Мейджорів.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Теги: теніс Яннік Сіннер

