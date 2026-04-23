Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог

Сіннер: Я не з покоління TikTok

Перша ракетка світу Яннік Сіннер розповів чому вирішив розвивати власний влог на YouTube. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tiempo de Tennis.

«Я не з покоління TikTok. Якщо мені потрібно відволіктися під час турніру, дзвоню другу, граю в PlayStation або дивлюся YouTube. Мені подобається дивитися довгі відео, де говорять на різні теми: про науку, геополітику і навіть про щось глибше», – заявив Сіннер.

Яннік створив свій офіційний YouTube-канал у січні 2025 року. Сьогодні на YouTube-канал Сіннера підписалося 204 тисячі користувачів соцмережі.

В активі італійця 28 титулів на турнірах ATP. З них 27 – в одиночному розряді. Сіннер – переможець двох Підсумкових турнірів ATP та чотирьох Мейджорів.

