Хто складе компанію «Шахтарю»? Визначилися усі півфіналісти Ліги конференцій

У кожному поєдинку команди, що програли першу гру, давали бій у матчі-відповіді

У четвер, 16 квітня, відбулися другі матчі у протистояннях чвертьфіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

«АЗ» – «Шахтар»

Як повідомлялося в огляді матчу, перший тайм розпочався жваво: після помилки Бондаря суперник не скористався шансом, а «Шахтар» відповів ударами Вінісіуса Тобіаса та Кауана Еліаса повз ворота. Гра проходила на хороших швидкостях, але командам бракувало точності, тож до перерви рахунок не відкрили.

Після відпочинку донеччани вийшли вперед, коли на 58-й хвилині після передачі Еліаса забив Аліссон. Згодом АЗ зрівняв рахунок (Ісак Єнсен реалізував штрафний), а на 80-й хвилині Матей Шін вивів господарів уперед. Втім, «Шахтар» швидко відігрався, і Лука Мейрелліш встановив підсумкові 2:2.

За сумою двох матчів 5:2 «Шахтар» виходить до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє з «Кристал Пелес».

Огляд інших матчів

У Флоренції «Фіорентина» намагалася створити диво після розгромної поразки в першому матчі, однак «Кристал Пелес» швидко охолодив запал господарів. Уже на початку першого тайму Ісмаїл Сарр відкрив рахунок, суттєво ускладнивши завдання для італійців. Попри це, «Фіорентина» не знітилася і після перерви зуміла переломити хід гри: Альберт Гудмундссон відновив інтригу, а Шер Ндур забив вдруге, подарувавши трибунам надію. Проте англійський клуб продемонстрував витримку і надійну гра у захисті, що дозволило втримати потрібний загальний результат і вийти до наступного раунду, навіть попри мінімальну поразку в окремому матчі.

Не менш драматичний сюжет розгорнувся у Франції, де «Страсбург» здійснив один із найяскравіший камбек стадії проти «Майнца». Після поразки 0:2 у першій грі французи з перших хвилин взялися активно пресингувати суперника, нав’язуючи високий темп і постійно загрожуючи воротам. «Майнц» не витримав такого тиску, і помилки в обороні почали накопичуватися, а разом із ними і пропущені м’ячі. У підсумку господарі забили одразу чотири рази без відповіді, повністю перевернувши хід протистояння і пробившись до півфіналу.

В Афінах «АЕК» Афіни також продемонстрував характер у матчі проти «Райо Вальєкано». Греки діяли сміливо, контролювали гру та ефективно використовували свої моменти, що дозволило їм здобути перемогу 3:1. Втім, результат першої зустрічі став вирішальним: навіть переконлива гра вдома не допомогла відіграти відставання за сумою двох матчів. «Райо Вальєкано» усе ж зберіг необхідну перевагу в три голи, щоб крокувати далі.

Півфінальні матчі пройдуть 30 квітня та 7 травня. За підсумками них визначаться ті дві команди, які розіграють трофей найбільш нового з усіх єврокубків.

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Другі матчі

АЗ – «Шахтар» 2:2 (за сумою матчів 2:5)

Голи: Дженсен (73), Шін (80) – Аліссон (58), Мейрелліш (83)

«Страсбург» – «Майнц» 4:0 (за сумою матчів 4:2)

Голи: Нанасі (26), Уаттара (35), Енкісо (69), Емега (74)

«Фіорентина» – «Кристал Пелес» 2:1 (за сумою матчів 2:4)

Голи: Гудмундссон (30), Ндур (53) – Сарр (17)

«АЕК» – «Райо Вальєкано» 3:1 (за сумою матчів 3:4)

Голи: Зіні (13, 51), Марін (36) – Паласон (60)

