Хто складе компанію «Шахтарю»? Визначилися усі півфіналісти Ліги конференцій

glavcom.ua
«Страсбург» відіграв два голи на шляху до 1/2 фіналу Ліги конференцій
фото: ФК «Страсбург»

У кожному поєдинку команди, що програли першу гру, давали бій у матчі-відповіді

У четвер, 16 квітня, відбулися другі матчі у протистояннях чвертьфіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком»

«АЗ» – «Шахтар»

Як повідомлялося в огляді матчу, перший тайм розпочався жваво: після помилки Бондаря суперник не скористався шансом, а «Шахтар» відповів ударами Вінісіуса Тобіаса та Кауана Еліаса повз ворота. Гра проходила на хороших швидкостях, але командам бракувало точності, тож до перерви рахунок не відкрили.

Після відпочинку донеччани вийшли вперед, коли на 58-й хвилині після передачі Еліаса забив Аліссон. Згодом АЗ зрівняв рахунок (Ісак Єнсен реалізував штрафний), а на 80-й хвилині Матей Шін вивів господарів уперед. Втім, «Шахтар» швидко відігрався, і Лука Мейрелліш встановив підсумкові 2:2.

За сумою двох матчів 5:2 «Шахтар» виходить до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє з «Кристал Пелес».

Огляд інших матчів

У Флоренції «Фіорентина» намагалася створити диво після розгромної поразки в першому матчі, однак «Кристал Пелес» швидко охолодив запал господарів. Уже на початку першого тайму Ісмаїл Сарр відкрив рахунок, суттєво ускладнивши завдання для італійців. Попри це, «Фіорентина» не знітилася і після перерви зуміла переломити хід гри: Альберт Гудмундссон відновив інтригу, а Шер Ндур забив вдруге, подарувавши трибунам надію. Проте англійський клуб продемонстрував витримку і надійну гра у захисті, що дозволило втримати потрібний загальний результат і вийти до наступного раунду, навіть попри мінімальну поразку в окремому матчі.

Не менш драматичний сюжет розгорнувся у Франції, де «Страсбург» здійснив один із найяскравіший камбек стадії проти «Майнца». Після поразки 0:2 у першій грі французи з перших хвилин взялися активно пресингувати суперника, нав’язуючи високий темп і постійно загрожуючи воротам. «Майнц» не витримав такого тиску, і помилки в обороні почали накопичуватися, а разом із ними і пропущені м’ячі. У підсумку господарі забили одразу чотири рази без відповіді, повністю перевернувши хід протистояння і пробившись до півфіналу.

В Афінах «АЕК» Афіни також продемонстрував характер у матчі проти «Райо Вальєкано». Греки діяли сміливо, контролювали гру та ефективно використовували свої моменти, що дозволило їм здобути перемогу 3:1. Втім, результат першої зустрічі став вирішальним: навіть переконлива гра вдома не допомогла відіграти відставання за сумою двох матчів. «Райо Вальєкано» усе ж зберіг необхідну перевагу в три голи, щоб крокувати далі.

Півфінальні матчі пройдуть 30 квітня та 7 травня. За підсумками них визначаться ті дві команди, які розіграють трофей найбільш нового з усіх єврокубків. 

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Другі матчі

АЗ – «Шахтар» 2:2 (за сумою матчів 2:5)

  • Голи: Дженсен (73), Шін (80) – Аліссон (58), Мейрелліш (83)

«Страсбург» – «Майнц» 4:0 (за сумою матчів 4:2)

  • Голи: Нанасі (26), Уаттара (35), Енкісо (69), Емега (74)

«Фіорентина» – «Кристал Пелес» 2:1 (за сумою матчів 2:4)

  • Голи: Гудмундссон (30), Ндур (53) – Сарр (17)

«АЕК» – «Райо Вальєкано» 3:1 (за сумою матчів 3:4)

  • Голи: Зіні (13, 51), Марін (36) – Паласон (60)

Нагадаємо, що Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»

Читайте також

Хвіча Кварацлехія підпсував враження від свого періоду в Неаполі
Президент чемпіона Італії пригадав скандальний продаж зірки команди
15 квiтня, 13:00
Браян Броббі став жертвою цькувань у соціальних мережах, що є вже традиційним явищем для англійського футболу
Футболіст «Сандерленда» став жертвою расизму після матчу Англійської Прем'єр-ліги
14 квiтня, 10:41
Хайкін отримав громадянство Норвегії
Титулований воротар-рекордсмен відмовився від російського громадянства
10 квiтня, 15:00
Вінісіус Жуніор готовий пролонгувати договір із «вершковими»
Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
7 квiтня, 13:30
Фоден у цьому сезоні не вражає тренерський штаб ані свого клубу, ані збірнної
Один з лідерів збірної Англії ризикує пропустити Чемпіонат світу
2 квiтня, 10:33
Отто Аддо залишився без роботи перед ЧС-2026
Учасник Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнив головного тренера
31 березня, 12:27
Неймар вирішив перейти в економ-режим
Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026
29 березня, 15:52
Збірна Швеції ще не перемагала українців на офіційному рівні
Матч Україна – Швеція. Англійський маг і «Три корони»: досьє на суперників нашої збірної чемпіонат світу
26 березня, 12:31
«Синьо-жовті» в домашній формі
Збірна України отримала нову виїзну форму з культовим логотипом
20 березня, 11:46

Новини

Хто складе компанію «Шахтарю»? Визначилися усі півфіналісти Ліги конференцій
Хто складе компанію «Шахтарю»? Визначилися усі півфіналісти Ліги конференцій
Усе за планом. «Шахтар» завадив АЗ себе обіграти і вийшов до півфіналу Ліги конференцій
Усе за планом. «Шахтар» завадив АЗ себе обіграти і вийшов до півфіналу Ліги конференцій
«Шахтар» зіграв з АЗ унічию на виїзді у чвертьфіналі Ліги конференцій і пройшов далі
«Шахтар» зіграв з АЗ унічию на виїзді у чвертьфіналі Ліги конференцій і пройшов далі
Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
19-річна Подрез вийшла до чвертьфіналу дебютного турніру WTA
19-річна Подрез вийшла до чвертьфіналу дебютного турніру WTA
Чемпіон світу поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
Чемпіон світу поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
