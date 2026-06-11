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Жіноча збірна Бразилії отримала вісім вилучень у товариському матчі проти США

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Жіноча збірна Бразилії отримала вісім вилучень у товариському матчі проти США
Бразилія наступного року прийматиме світову першість з футболу серед жінок
фото: CBF

Віцечемпіонки останньої Олімпіади опинилися у центрі справжнього кошмару

Товариський матч між жіночими збірними Бразилії та США замість вивіски топ-поєдинку отримав статус одного з найбільш жахливих дружніх поєдинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Перебіг матчу 

Поєдинок у бразильській Форталезі, на якому були присутні понад 55 тисяч глядачів, завершився мінімальною перемогою американської збірної з рахунком 1:0 завдяки автоголу захисниці Ізабели Шагас у другому таймі.

Проте головні події матчу були пов'язані з порушеннями дисципліни. Так, іспанська арбітриня Паола Себольяда Лопес показала бразильській стороні одразу вісім червоних карток, вилучивши чотирьох футболісток та чотирьох представників тренерського штабу.

Градус напруги почав стрімко зростати наприкінці зустрічі. На 77-й хвилині головний тренер бразилійок Артур Еліас отримав друге попередження за те, що відкинув м'яч, і змушений був залишити поле разом із трьома асистентами. Справжнє божевілля розпочалося в компенсований час, коли форвардиня Біа Занератто заробила вилучення за поштовх Емілі Соннетт, а за кілька миттєвостей пряму червону картку отримала Тарсіане за удар ліктем в обличчя Софії Вілсон.

Хаос не припинився і після фінального свистка: Керолін вилучили за агресивну суперечку з рефері, а Лудмілу – за саркастичні аплодисменти на адресу суддівської бригади. Ситуація на полі стала настільки небезпечною, що арбітрів довелося оточити щільним кільцем поліції особливого призначення в повному екіпіруванні.

Реакція гравчинь на матч

Після поєдинку представниці збірної Бразилії не стримували свого обурення роботою іспанських суддів. Легендарна Марта в інтерв'ю телеканалу SporTV з презирством заявила:

«Суддя просто захотіла стати головною героїнею цього шоу. Така величезна кількість уболівальників приходить подивитися на футбол, а вона влаштовує подібні витівки. Мені прикро, але таке суддівство просто неприпустиме, особливо в матчі між Бразилією та США».

Вилучена нападниця Керолін одразу з роздягальні написала емоційний пост у соцмережі X: «Це смішно. Це мав бути бісовий суперматч! Але іспанське суддівство... Вони зробили все, щоб просто зіпсувати цю гру!».

Головна тренерка збірної США Емма Гейз назвала цей поєдинок справжньою битвою та досвідом, який вона ніколи не забуде. Вона наголосила, що грати проти Бразилії на її полі за шаленої підтримки трибун завжди неймовірно важко, проте висловила сподівання, що коли наступного року Бразилія вперше в історії прийматиме жіночий Чемпіонат світу, ФІФА встановить дуже чіткі рамки для всіх учасників матчу.

Водночас півзахисниця американок Ліндсі Гіпс висловила щиру надію, що фінал майбутнього мундіалю точно не буде схожим на це божевілля. 

Нагадаємо, що в чемпіонаті Іспанії сталося вилучення року

Теги: чемпіонат світу Бразилія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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