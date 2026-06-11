Снігур з камбеком пробилася до чвертьфіналу турніру в Гертогенбосі

Українка у трьох сетах перемогла Панну Удварді у матчі, який грали два дні

Українська тенісистка Дарія Снігур (WTA 84) пробилася до чвертьфіналу трав'яного турніру WTA 250 у Гертогенбосі (Нідерланди). Про це повідомляє «Главком».

У другому раунді українка у трьох сетах здобула перемогу над представницею Угорщини Панною Удварді (WTA 65) за 2 години та 1 хвилину ігрового часу.

Зустріч стартувала ще 10 червня. Однак гру призупинили через дощ за рахунку 4:6, 6:4, 4:2 (30:40) на користь Удварді на подачі Снігур. Після перерви Дарія оформила камбек, взявши чотири гейми поспіль.

WTA 250. Гертогенбос. 1/8 фіналу

Панна Удварді (Угорщина) – Дарія Снігур (Україна) 4:6, 6:3, 4:6

У першому колі турніру Дарія здолала колишню другу ракетку світу Паулу Бадосу. Її наступною суперницею буде Робін Монтгомері (США, WTA 484).

Снігур проведе третій чвертьфінал на рівні Туру. У 2023 та 2026 роках вона діставалася цієї стадії на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці. Цього сезону їй вдалося вийти до півфіналу змагань у Румунії.

Нагадаємо, що інша українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 49) також успішно стартувала на трав'яному турнірі WTA 250 у Гертогенбосі (Нідерланди).

У першому раунді Ястремська впевнено обіграла представницю Чехії, шосту сіяну Сару Бейлек (WTA 46) у двох сетах – 6:1, 6:2. Наступною суперницею Даяни в 1/8 фіналу буде австралійка Айла Томляновіч.