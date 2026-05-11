Лень набрав 17 очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу

Олексій Лень з «Реалом» у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу поступились «Бреогану» 97:101. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Лень зіграв 19 хвилин, набрав 17 очок (7/9 двоочкові, 3/7 штрафні), зібрав 9 підбирань, поставив 2 блок-шоти при 1 втраті. РЕ +26.

Ще один наш центровий Дмитро Скапінцев допоміг «Хапоелю» Єрусалим переграти «Маккабі» Рішон 87:74 в чемпіонаті Ізраїлю. Скапінцев провів на майданчику 18 хвилин, набрав 2 очки (1/3 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шоти.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)