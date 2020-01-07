Олександр Долгополов поновив тренування



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Вболівальники мають надію скоро знов побачити Долгополова на корті

До цього тенісиста переслідувала серія травм

Найбільш успішний український тенісист останніх 15років, Олександр Долгополов, нарешті повернувся на корт після тривалої перерви. Долгополов не виходить на корт з травня 2018 року, коли виступив на «Мастерсі» в Римі. Цей рік Олександр збирався розпочати з виступу на Australian Open. Але спочатку переніс операцію на нозі , а потім отримав травму зап’ястя, тому був змушений відмовитися від участі в турнірі.

Нарешті, чорна смуга в житті тенісиста завершилася – Долгополов повернувся до тренувань. Про це Олександр повідомив споїм підписникам в Instagram.

Ну що, почнемо заново. Всіх зі святами, - підписав публікацію тенісист.

В новий рік - з новими спортивними планами