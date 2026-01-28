Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги

Ковляр відіграв 13 хвилин, зібрав 1 підбирання

Чорногорська «Будучность» українця Олександра Ковляра здобула перемогу над Хемнецем 97:81 в матчі групового етапу Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Український захисник Олександр Ковляр в цьому матчі відіграв 13 хвилин, очок не набрав (0/2 триочкові), зібрав 1 підбирання при 2 втратах і 3 фолах.

У Латвійсько-естонській лізі «Рігас Зеллі» обіграв «Кейлу КК» 91:69. Денис Лукашов зіграв 23 хвилини, набрав 13 очок (2/2 двоочкові, 3/4 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 7 передач, зробив 3 перехоплення при 2 фолах. За підсумком матчу Лукашова визнано MVP гри.

У другому матчі ЛЕБЛ ВЕФ Рига здолав Латвійський Університет 89:73. Ілля Сидоров провів на майданчику 22 хвилини, набрав 13 очок (1/1 двоочкові, 3/7 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 2 передачі при 3 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0