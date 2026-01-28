Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
«Будучность» українця Ковляра здоубла чергову перемогу

Ковляр відіграв 13 хвилин, зібрав 1 підбирання

Чорногорська «Будучность» українця Олександра Ковляра здобула перемогу над Хемнецем 97:81 в матчі групового етапу Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Український захисник Олександр Ковляр в цьому матчі відіграв 13 хвилин, очок не набрав (0/2 триочкові), зібрав 1 підбирання при 2 втратах і 3 фолах.

У Латвійсько-естонській лізі «Рігас Зеллі» обіграв «Кейлу КК» 91:69. Денис Лукашов зіграв 23 хвилини, набрав 13 очок (2/2 двоочкові, 3/4 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 7 передач, зробив 3 перехоплення при 2 фолах. За підсумком матчу Лукашова визнано MVP гри.

У другому матчі ЛЕБЛ ВЕФ Рига здолав Латвійський Університет 89:73. Ілля Сидоров провів на майданчику 22 хвилини, набрав 13 очок (1/1 двоочкові, 3/7 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 2 передачі при 3 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол Олександр Ковляр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 38 матчах
Михайлюк набрав дев'ять очок у поєдинку НБА
23 сiчня, 10:15
В Єврокубку Ковляр в середньому грає 14.6 хвилин, набирає 5.3 очка
Ковляр повторив свій рекорд результативності в баскетбольному Єврокубку
22 сiчня, 11:38
Тетяна Юркевічус відіграла в матчі 31 хвилину, набрала 13 очок, зібрала 9 підбирань
Юркевічус зупинилася за крок від дабл-даблу у грі чемпіонату Ізраїлю
20 сiчня, 16:26
Михайлюк провів на майданчику 24 хвилини, набрав 10 очок
Михайлюк повернувся до складу «Юти»: як зіграв українець у поєдинку НБА
20 сiчня, 12:28
«Андорра» Пустового зазнала поразки від «Басконії»
Пустовий набрав 15 очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
5 сiчня, 16:24
Ягупова буде солідним підсиленням для «Мерсіна» перед чвертьфіналом Єврокубка
Лідерка збірної України з баскетболу втретє за сезон змінила команду
4 сiчня, 20:31
Коллієр також є чинною чемпіонкою Євроліги у складі «Фенербахче»
Дворазова олімпійська чемпіонка з баскетболу пропустить півроку через операцію на нозі
1 сiчня, 23:08
Вдала гра Липового не допомогла його клубу здобути перемогу
Липовий зіграв результативний матч в чемпіонаті Румунії з баскетболу
30 грудня, 2025, 11:32
У цьому сезоні в NCAA Катерина Коваль зіграла 13 матчів
Коваль оформила дабл-дабл у грі NCAA
29 грудня, 2025, 10:26

Новини

Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу
Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу
Чи здолає Світоліна прихильницю Лукашенка у півфіналі Australian Open? Прогноз букмекерів
Чи здолає Світоліна прихильницю Лукашенка у півфіналі Australian Open? Прогноз букмекерів
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
Світоліна – Соболенко: де та коли дивитися півфінал Australian Open
Світоліна – Соболенко: де та коли дивитися півфінал Australian Open
Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
Україна – Чехія: прогноз букмекерів на гру Євро-2026 з футзалу
Україна – Чехія: прогноз букмекерів на гру Євро-2026 з футзалу

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua