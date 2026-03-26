Страта борця з Ірану: Гераскевич та інші зірки світового спорту розкритикували МОК

Гераскевич: МОК знову ховаються за своєю так званою «аполітичною позицією»

Скелетоніст Владислав Гераскевич та семеро інших зірок світового спорту, включаючи трьох золотих медалістів Олімпіади, засудили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за його реакцію на страту іранського борця Салеха Мохаммаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Після того, як минулого тижня Мохаммаді був публічно повішений, МОК опублікував заяву:

«Дуже важко коментувати ситуації з окремими особами під час конфлікту чи заворушень у країні без можливості МОК перевірити часто суперечливу інформацію...

МОК, як громадська неурядова організація, не має ні повноважень, ні можливості змінювати закони чи політичну систему суверенної країни».

Титуловані олімпійці засудили МОК за таку заяву.

«Я вражена тим, що МОК не зміг засудити вбивство борця підлітка в Ірані. Керівні організації Олімпіади не є політичними, але засудження вбивства спортсмена з політичною метою не є політичним… Це просто правильна справа», – сказала триразова олімпійська чемпіонка з плавання Ненсі Гоґсхед.

«Якщо МОК не здатний захистити життя невинного спортсмена-підлітка, він повністю втратив будь-яку моральну довіру. Цією заявою вони показали, що їм байдуже, чи будь-яка країна олімпійського руху порушує права людини та громадянські права», – зазначив олімпійський чемпіон з п'ятиборства Мацей Чижович.

Стрілець Кіт Сандерсон заявив, що «МОК роками відомий своєю корумпованістю, але це вже за межею допустимого».

«Ще один приклад позиції МОК, яка викликає забагато питань. Коли це влаштовує МОК, то вони є частиною політики. Так само, коли їм це зручно, вони стають «аполітичними». Коли справа доходить до заборони російських спортсменів, то вони нібито повинні дозволити їм змагатися, бо МОК стоїть вище політики, але коли я одягаю шолом на знак поваги до загиблих українських спортсменів, МОК миттєво стає експертом у політиці та бачить політичний акт там, де ніхто інший у світі цього не бачить.

Тут у нас жахлива новина про те, що іранська диктатура стратила молодого спортсмена, і можна було б подумати, що організація, яка вважає миротворчість однією зі своїх основних місій, засудить це. Але ні – вони знову ховаються за своєю так званою «аполітичною позицією». Нинішнє керівництво Міжнародного олімпійського комітету набагато краще було б назвати як «Міжнародний комітет подвійних стандартів».

І на цьому етапі стає зрозуміло, що нинішнє керівництво як МОК, так і МПК терміново потребує серйозного перезавантаження – інакше ми втратимо цінність олімпійського руху в лабіринті лицемірства МОК», – зазначив Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, борець Салех Мохаммаді був повішений в Ірані.

Мохаммаді було 19 років. У 2024-му він став призером одного з міжнародних турнірів. На батьківщині спортсмена оглядачі вважали перспективним борцем.