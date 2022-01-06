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    Лідер збірної України з біатлону пропустить етап Кубку світу

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    Олена Білосюк пропустить гонки в Обергофі - Лідер збірної України з біатлону пропустить етап Кубку світу
    Олена Білосюк пропустить гонки в Обергофі
    фото з відкритих джерел

    Олена Білосюк вирушила на збір до словенської Поклюки

    Капітан жіночої біатлонної команди Олена Білосюк (Підгрушна) пропустить етап Кубку світу в німецькому Обергофі, який візьме старт уже завтра, 7 січня. У цей час вона працюватиме на тренувальному зборі в словенській Поклюці. Разом з Оленою там також займатимуться кандидатки до збірної Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

    До складу команди на гонки в Обергофі увійшли Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова і Катерина Бех.

    У чоловічій збірній втрат немає. До Німеччини вирушили Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

    Де дивитися етап Кубку світу з біатлону в Обергофі.

    До Олімпіади в Пекіні, нагадаємо, залишається менше місяця. Її старт заплановано на 4 лютого.

    Тим часом НОК Швейцарії виступив з заявою про необхідність перенести зимові Ігри в Китаї через пандемію коронавірусу.

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    Теги: Олімпіада біатлон Олена Підгрушна Юлія Джима Дмитро Підручний
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    Лідер збірної України з біатлону пропустить етап Кубку світу