Лідер збірної України з біатлону пропустить етап Кубку світу
Олена Білосюк вирушила на збір до словенської Поклюки
Капітан жіночої біатлонної команди Олена Білосюк (Підгрушна) пропустить етап Кубку світу в німецькому Обергофі, який візьме старт уже завтра, 7 січня. У цей час вона працюватиме на тренувальному зборі в словенській Поклюці. Разом з Оленою там також займатимуться кандидатки до збірної Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.
До складу команди на гонки в Обергофі увійшли Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова і Катерина Бех.
У чоловічій збірній втрат немає. До Німеччини вирушили Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.
Де дивитися етап Кубку світу з біатлону в Обергофі.
До Олімпіади в Пекіні, нагадаємо, залишається менше місяця. Її старт заплановано на 4 лютого.
Тим часом НОК Швейцарії виступив з заявою про необхідність перенести зимові Ігри в Китаї через пандемію коронавірусу.
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