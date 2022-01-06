Лідер збірної України з біатлону пропустить етап Кубку світу

Олена Білосюк вирушила на збір до словенської Поклюки

Капітан жіночої біатлонної команди Олена Білосюк (Підгрушна) пропустить етап Кубку світу в німецькому Обергофі, який візьме старт уже завтра, 7 січня. У цей час вона працюватиме на тренувальному зборі в словенській Поклюці. Разом з Оленою там також займатимуться кандидатки до збірної Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

До складу команди на гонки в Обергофі увійшли Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова і Катерина Бех.

У чоловічій збірній втрат немає. До Німеччини вирушили Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

Де дивитися етап Кубку світу з біатлону в Обергофі.

До Олімпіади в Пекіні, нагадаємо, залишається менше місяця. Її старт заплановано на 4 лютого.

Тим часом НОК Швейцарії виступив з заявою про необхідність перенести зимові Ігри в Китаї через пандемію коронавірусу.