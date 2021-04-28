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    «Реал» жодного разу в історії не вигравав у «Челсі»

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    «Челсі» жодного разу не поступився «Реалу»
    Фото з відкритих джерел

    Перший півфінальний матч завершився внічию, повторний буде проведено за тиждень

    Мадридський «Реал» не зміг здолати опір лондонського «Челсі» у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Гол, забитий на полі суперників, дає невелику перевагу «Челсі», адже іспанському клубу тепер треба обов’язково забивати на виїзді. Шанси «Челсі» на вихід до фіналу виглядають кращими. Як свідчить статистика, «Реал» ще ніколи в історії не перемагав «синіх» в офіційніх матчах. Крім нічиїх в Лізі чемпіонів, «Королівський клуб» провів з «аристократами» два матчі в Кубку кубків 1971 року: в першому було зафіксовано нічию (1:1), а у другому перемогу здобув «Челсі» (2:1).

    Суперники також провели матч в Суперкубку Європи в 1998 році – «Челсі» мінімально переграв «Реал» (1:0).

    Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА «Челсі» – «Реал» пройде 5 травня на стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні (Англія).

    28 квітня у другому півфіналі зіграють «Парі Сен-Жермен», який зробив щедру пропозицію Ліонелю Мессі, та «Манчестер Сіті».

    Фінал турніру відбудеться 29 травня у Стамбулі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Реал (Мадрид)
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