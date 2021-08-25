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    &laquo;Бенфіка&raquo; в матчі з ПСВ годину грала в меншості - Усі результати матчів плей-оф Ліги чемпіонів

    «Бенфіка» в матчі з ПСВ годину грала в меншості

    Фото з відкритих джерел

    Яремчук з «Бенфікою» вийшов до групового турніру

    Португальська «Бенфіка» з нападником збірної України Романом Яремчуком пробилася до групового турніру Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді плей-оф раунду проти ПСВ «Ейндховен» з Нідерландів «орли» відстояли нічию – 0:0. Тиждень тому в Лісабоні «Бенфіка» святкувала перемогу з рахунком – 2:1.

    В Нідерландах ПСВ годину мав чисельну перевагу. На 32-й хвилині за дві жовті картки був вилучений захисник гостей Лукас Верісімо.

    Роман Яремчук вийшов в стартовому складі португальців і провів на полі 61 хвилину.

    В інших матчах угорський «Ференцварош» з українцями Олександром Зубковим і Ігорем Харатіним поступився швейцарському клубу «Янг Бойз» – 2:3 (перший матч – 2:3), а болгарський «Лудогорець» з Ігорем Пластуном у складі переграв шведський «Мальме» – 2:1 (0:2). Команди українців не пройшли в груповий турнір Ліги чемпіонів і зіграють в Лізі Європи.

    Сьогодні матч-відповідь з «Монако» проведе донецький «Шахтар». Перша гра між ними завершилася перемогою «гірників» - 1:0. Зустріч відбудеться в Харкові і розпочнеться о 22:00.

    Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня в Монако.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Яремчук
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