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    Ліга Європи. Результати всіх матчів раунду плей-оф

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    У Запоріжжі луганському клубу треба забивати не менше трьох голів - Ліга Європи. Результати всіх матчів раунду плей-оф
    У Запоріжжі луганському клубу треба забивати не менше трьох голів
    Фото з відкритих джерел

    Луганська «Зоря» поступилася віденському «Рапіду» і практично втратила шанси на вихід до групового турніру

    Невдало склався перший в сезоні міжнародний матч для третьої за підсумками минулого чемпіонату української команди. В раунді плей-оф Ліги Європи «Зоря» грала у Відні і зазнала поразки з великим рахунком – 0:3. Тепер, щоб продовжити боротьбу, команді Віктора Скрипника у наступний четвер, 26 серпня, необхідно вигравати щонайменше з перевагою в три м’ячі. Завдання хоч і реальне теоретично, але практично після таких поразок нечасто хто відіграється.

    В перших матчах з великим рахунком поступилися також братиславський «Слован», який зазнав фіаско в грі з грецьким «Олімпіакосом» (0:3), та румунський «Клуж», який отримав чотири «сухих» м’ячі від сербської «Црвени Звезди».

    Результати перших матчів раунду плей-оф ліги Європи

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    Матчі-відповіді відбудуться в наступний четвер 26 серпня.

    Команди-невдахи цього етапу зіграють в груповому турнірі ліги конференцій.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
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    Ліга Європи. Результати всіх матчів раунду плей-оф