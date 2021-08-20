Ліга Європи. Результати всіх матчів раунду плей-оф

Луганська «Зоря» поступилася віденському «Рапіду» і практично втратила шанси на вихід до групового турніру

Невдало склався перший в сезоні міжнародний матч для третьої за підсумками минулого чемпіонату української команди. В раунді плей-оф Ліги Європи «Зоря» грала у Відні і зазнала поразки з великим рахунком – 0:3. Тепер, щоб продовжити боротьбу, команді Віктора Скрипника у наступний четвер, 26 серпня, необхідно вигравати щонайменше з перевагою в три м’ячі. Завдання хоч і реальне теоретично, але практично після таких поразок нечасто хто відіграється.

В перших матчах з великим рахунком поступилися також братиславський «Слован», який зазнав фіаско в грі з грецьким «Олімпіакосом» (0:3), та румунський «Клуж», який отримав чотири «сухих» м’ячі від сербської «Црвени Звезди».

Результати перших матчів раунду плей-оф ліги Європи

Матчі-відповіді відбудуться в наступний четвер 26 серпня.

Команди-невдахи цього етапу зіграють в груповому турнірі ліги конференцій.