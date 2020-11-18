Ліга націй: Німеччина програє 0:6, Португалія добиває Хорватію і решта матчів (відео)

У вівторок відбулися всі заплановані поєдинки, крім українського

У вівторок, 17 листопада, завершилася боротьба у чотирьох групах Ліги націй. Визначився переможець і у п’ятій. А її невдаха, який у наступному сезоні турніру виступатиме в Дивізіоні В, повинен був визначитися в зустрічі Швейцарія – Україна. Проте гра не відбулася через позитивні ПРЛ-тести в трьох гравців української команди. Тепер долю третього місця в групі визначить УЄФА. Існує три варіанти розвитку подій: перегравання в інші терміни, технічна поразка Україні і визначення переможця шляхом жеребкування.

А квартет, у якому виступала наша команда, виграла збірна Іспанії. У вирішальному матчі підопічні Луїса Енріке з приголомшливим рахунком 6:0 розгромили збірну Німеччини.

Натомість переможець іншої групи Дивізіону А визначився достроково, у матчі, в якому Франція перемогла в п’ятому турі Португалію. Тому в заключний ігровий день у цьому квартеті визначався лише невдаха, який понизиться в класі. Оскільки і Хорватія, і Швеція фаворитам програли, вище в таблиці за результатами очних зустрічей залишилися балканці. А скандинави в наступній Лізі націй виступатимуть у Дивізіоні В.

Переможцями єдиної наразі з чотирьох груп Дивізіону С стали чорногорці. Натомість Кіпр понизився у найнижчу когорту. Піднялися в третій ешелон збірні Фарер і Ґібралтару.

Ліга А

Хорватія – Португалія – 2:3

Голи: 1:0 – Матео Ковачіч (29). 1:1 – Рубен Діаш (52). 1:2 – Жоау Фелікс (60). 2:2 – Матео Ковачіч (65). 2:3 – Рубен Діаш (90)

Франція – Швеція – 4:2

Голи: 0:1 – Віктор Классон (4). 1:1 – Олів’є Жиру (16). 2:1 – Бенжамін Павар (36). 3:1 – Олів’є Жиру (59). 3:2 – Робін Квайсон (88). 4:2 – Кінґслі Коман (90+5)

Підсумкове становище команд у групі 3: Франція – 16, Хорватія – 13, Хорватія – 3, Швеція – 3

Іспанія – Німеччина – 6:0

Голи: 1:0 – Альваро Мората (17). 2:0 – Ферран Торрес (33). 3:0 – Родрі (38). 4:0 – Ферран Торрес (55). 5:0 – Ферран Торрес (71). 6:0 – Мікель Оярзабаль (89)

Становище команд у групі 4: Іспанія – 11, Німеччина – 9, Україна – 6, Швейцарія – 3

Ліга С

Люксембург – Азербайджан – 0:0

На 45+2-й хвилині Данель Сінані (Люксембург) не реалізував пенальті (воротар)

Так невдачу Сінані при виконанні пенальті сприйняв динамівець Києва Жерсон Родріґес, який пропускав матч за участю команди Люксембургу.

Чорногорія – Кіпр – 4:0

Голи: 1:0 – Стеван Йоветіч (14). 2:0 – Александар Больєвіч (25). 3:0 – Александар Больєвіч (28). 4:0 – Стеван Муґоша (60)

Підсумкове становище у групі 1: Чорногорія – 13, Люксембург – 10, Азербайджан – 6, Кіпр – 4

Ліга D

Андорра – Латвія – 0:5

Голи: 0:1 – Анатолійс Черномордійс (6). 0:2 – Яніс Ікаунієкс (57). 0:3 – Яніс Ікаунієкс (60). 0:4 – Владислав Ґутковскіс (70, з пенальті). 0:5 – Кролліс Раймондс (90, з пенальті)

Мальта – Фарери – 1:1

Голи: 1:0 – Маттью Ґійом’є (54). 1:1 – Арі Йонссон (69)

Підсумкове становище команд у групі 1: Фарери – 12, Мальта – 9, Латвія – 7, Андорра – 2

Ґібралтар – Ліхтенштейн – 1:1

Голи: 1:0 – Ноа Фроммель (17, автогол). 1:1 – Ноа Фрік (44)

Підсумкове становище команд у групі 2: Ґібралтар – 8, Ліхтенштейн – 5, Сан-Маріно – 2

Сьогодні, 18 листопада, будуть зіграні матчі у решті груп дивізіонів А, В і С.

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