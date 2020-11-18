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    Ліга націй: Німеччина програє 0:6, Португалія добиває Хорватію і решта матчів (відео)

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    Ферран Торрес і збірна Іспанії поставили німців на коліна - Ліга націй: Німеччина програє 0:6, Португалія добиває Хорватію і решта матчів (відео)
    Ферран Торрес і збірна Іспанії поставили німців на коліна
    Світлина - Soccerstand

    У вівторок відбулися всі заплановані поєдинки, крім українського

    У вівторок, 17 листопада, завершилася боротьба у чотирьох групах Ліги націй. Визначився переможець і у п’ятій. А її невдаха, який у наступному сезоні турніру виступатиме в Дивізіоні В, повинен був визначитися в зустрічі Швейцарія – Україна. Проте гра не відбулася через позитивні ПРЛ-тести в трьох гравців української команди. Тепер долю третього місця в групі визначить УЄФА. Існує три варіанти розвитку подій: перегравання в інші терміни, технічна поразка Україні і визначення переможця шляхом жеребкування.

    А квартет, у якому виступала наша команда, виграла збірна Іспанії. У вирішальному матчі підопічні Луїса Енріке з приголомшливим рахунком 6:0 розгромили збірну Німеччини.

    Натомість переможець іншої групи Дивізіону А визначився достроково, у матчі, в якому Франція перемогла в п’ятому турі Португалію. Тому в заключний ігровий день у цьому квартеті визначався лише невдаха, який понизиться в класі. Оскільки і Хорватія, і Швеція фаворитам програли, вище в таблиці за результатами очних зустрічей залишилися балканці. А скандинави в наступній Лізі націй виступатимуть у Дивізіоні В.

    Переможцями єдиної наразі з чотирьох груп Дивізіону С стали чорногорці. Натомість Кіпр понизився у найнижчу когорту. Піднялися в третій ешелон збірні Фарер і Ґібралтару.

    Ліга А

    Хорватія – Португалія – 2:3

    Голи: 1:0 – Матео Ковачіч (29). 1:1 – Рубен Діаш (52). 1:2 – Жоау Фелікс (60). 2:2 – Матео Ковачіч (65). 2:3 – Рубен Діаш (90)

    Франція – Швеція – 4:2

    Голи: 0:1 – Віктор Классон (4). 1:1 – Олів’є Жиру (16). 2:1 – Бенжамін Павар (36). 3:1 – Олів’є Жиру (59). 3:2 – Робін Квайсон (88). 4:2 – Кінґслі Коман (90+5)

    Підсумкове становище команд у групі 3: Франція – 16, Хорватія – 13, Хорватія – 3, Швеція – 3

    Іспанія – Німеччина – 6:0

    Голи: 1:0 – Альваро Мората (17). 2:0 – Ферран Торрес (33). 3:0 – Родрі (38). 4:0 – Ферран Торрес (55). 5:0 – Ферран Торрес (71). 6:0 – Мікель Оярзабаль (89)

    Становище команд у групі 4: Іспанія – 11, Німеччина – 9, Україна – 6, Швейцарія – 3

    Ліга С

    Люксембург – Азербайджан – 0:0

    На 45+2-й хвилині Данель Сінані (Люксембург) не реалізував пенальті (воротар)

    Так невдачу Сінані при виконанні пенальті сприйняв динамівець Києва Жерсон Родріґес, який пропускав матч за участю команди Люксембургу.

    Чорногорія – Кіпр – 4:0

    Голи: 1:0 – Стеван Йоветіч (14). 2:0 – Александар Больєвіч (25). 3:0 – Александар Больєвіч (28). 4:0 – Стеван Муґоша (60)

    Підсумкове становище у групі 1: Чорногорія – 13, Люксембург – 10, Азербайджан – 6, Кіпр – 4

    Ліга D

    Андорра – Латвія – 0:5

    Голи: 0:1 – Анатолійс Черномордійс (6). 0:2 – Яніс Ікаунієкс (57). 0:3 – Яніс Ікаунієкс (60). 0:4 – Владислав Ґутковскіс (70, з пенальті). 0:5 – Кролліс Раймондс (90, з пенальті)

    Мальта – Фарери – 1:1

    Голи: 1:0 – Маттью Ґійом’є (54). 1:1 – Арі Йонссон (69)

    Підсумкове становище команд у групі 1: Фарери – 12, Мальта – 9, Латвія – 7, Андорра – 2

    Ґібралтар – Ліхтенштейн – 1:1

    Голи: 1:0 – Ноа Фроммель (17, автогол). 1:1 – Ноа Фрік (44)

    Підсумкове становище команд у групі 2: Ґібралтар – 8, Ліхтенштейн – 5, Сан-Маріно – 2

    Сьогодні, 18 листопада, будуть зіграні матчі у решті груп дивізіонів А, В і С.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Матео Ковачіч Олів'є Жиру Віктор Классон Альваро Мората Кінґслі Коман Рубен Діаш Робін Квайсон Данель Сінані Родрі Ферран Торрес Мікель Оярсабаль Жоау Фелікс Бенжамін Павар Стеван Йоветіч Яніс Ікаунієкс Александар Больєвіч Стеван Муґоша Кролліс Раймондс Арі Йонссон
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