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Стали відомі всі чвертьфіналісти Ліги Європи та Ліги Конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Стали відомі всі чвертьфіналісти Ліги Європи та Ліги Конференцій
Вирішальні поєдинки Ліги Європи та Ліги Конференцій будуть зіграні у квітні та травні

У Лізі Європи припинили боротьбу за трофей клуби українців Довбика та Яремчука

Визначилися всі учасники 1/4 фіналу в Лізі Європи та Лізі конференцій. Про це повідомляє «Главком».

У Лізі Європи припинили боротьбу за трофей клуби українців Артема Довбика («Рома» ) та Романа Яремчука («Олімпіакос»).

Варто зазначити, що Роман відзначився двома забити м'ячами у грі 1/8 фіналу проти клубу «Буде-Глімт», але це не допомогло його «Олімпіакосу» вийти у чвертьфінал.

Разом з тим, продовжує у Лізі Конференцій продовжує боротьбу за трофей «Челсі» Михайла Мудрика, який наразі відсторонений через підозру у вживанні допінгу.

1/4 фіналу Ліги Європи

  • «Тоттенгем» – «Айнтрахт»
  • «Буде-Глімт» – «Лаціо»
  • «Рейнджерс» – «Атлетік»
  • «Ліон» – «Манчестер Юнайтед»

Також вже відомі потенційні пари у півфіналі турніру.

1/2 фіналу Ліги Європи

  • Переможець пари «Тоттенгем» – «Айнтрахт» – переможець пари «Буде-Глімт» – «Лаціо»
  • Переможець пари «Рейнджерс» – «Атлетік» – переможець пари «Ліон» – «Манчестер Юнайтед»

Чвертьфінали Ліги Європи пройдуть 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.

Фінал турніру буде зіграний 21 травня у Більбао (Іспанія).

1/4 фіналу Ліги Конференцій

  • «Бетіс» – «Ягеллонія»
  • «Целє» – «Фіорентина»
  • «Челсі» – «Легія»
  • «Юргорден» – «Рапід»

1/2 фіналу Ліги Конференцій

  • Переможець пари «Бетіс» – «Ягеллонія» – переможець пари «Целє» – «Фіорентина»
  • Переможець пари «Челсі» – «Легія» – переможець пари «Юргорден» – «Рапід»

Матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.

Фінал турніру буде зіграний 28 травня у Вроцлаві (Польща).

Як повідомлялося, у Лізі чемпіонів завершилися матчі 1/8 фіналу, які визначили всіх учасників чвертьфіналу турніру.

Зокрема, до 1/4 фіналу вийшли клуби українців Андрія Луніна («Реал» ) та Олександра Зінченка («Арсенал»). Сам Зінченко вчора відзначився ефектним голом з-за меж штрафного майданчику.

Лунін вчора на полі так і не з'явився, але його «Реал» у мадридському дербі, яке перетворилося на справжній трилер, переміг «Атлетіко» у серії після матчевих пенальті.

«Лілль» (Франція) – «Боруссія» (Німеччина) 1:2 (за сумою двох поєдинків 2:3)

Голи: Девід (5) – Джан (54), Баєр (65) 

«Астон Вілла» (Англія) – «Брюгге» (Бельгія) 3:0 (за сумою двох поєдинків 6:1)

Голи: Асенсіо (50, 61), Матсен (57)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Реал» (Іспанія) 1:0 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 2:4

Голи: Галлагер (1)

«Арсенал» (Англія) – ПСВ (Нідерланди) 2:2 (за сумою двох поєдинків 9:3)

Голи: Зінченко (6), Райс (37) – Перішич (19), Дріуш (70)

Нагадаємо, напередодні визначилися перші чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Стадію 1/8 фіналу подолали «ПСЖ», «Баварія», «Інтер» та «Барселона».

«Барселона» – «Бенфіка» 3:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Рафінья (11, 42), Ямаль (27) – Отаменді (13)

«Барселона» розпочала активніше гру і вже на 11 хвилині Рафінья відкрив рахунок. «Бенфіка» доволі швидко зрівняла рахунок – на 13 хвилині Отаменді забив гол головою.

На 27 хвилині Ямаль забив гол-красень дальнім ударом. Наприкінці першого тайму Рафінья відзначився ще раз – рахунок став 3:1.

У другому таймі «Барселона» змогла втримати перевагу та стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

У складі «Бенфіки» всю гру провів український голкіпер Андрій Лунін. Він кілька разів врятував свою команду, але все ж не зміг їй допомогти продовжити боротьбу у турнірі.

«Байєр» – «Баварія» 0:2 (за сумою двох поєдинків 0:5)

Голи: Кейн (52), Девіс (71)

Доля німецького протистояння визначилася ще у першій грі. У матчі-відповіді «Баварія» знову володіла перевагою. Голи Кейна та Девіса у другому таймі принесла перемогу мюнхенському клубу і у матчі-відповіді.

«Ліверпуль»  – ПСЖ 0:1 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 1:4

Голи: Дембеле (12)

Вже на 12 хвилині гри Дембеле зрівняв загальний рахунок у протистоянні. ПСЖ, як і в першій грі, володів перевагою, але вдруге забити вже не зміг. Разом з тим, Кванса на 79 хвилині міг принести «Ліверпулю» путівку в 1/4 фіналу, але головою влучив у каркас воріт. 

Доля двобою вирішувалося у серії післяматчевих пенальті. Тут справжнім героєм став воротар ПСЖ Доннарумаа, який парирував два удари. 

«Інтер» – «Фейєнорд» 2:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Тюрам (8), Чалханоглу (51) – Модер (42)

«Інтер» зміг втримати свою перевагу та єдиним з італійських клубів зміг пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій Ліга Європи Роман Яремчук

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