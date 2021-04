Літак з баскетболістами лідера НБА «Юти» екстрено сів через зіткнення з птахами

Літак з баскетболістами «Юти» здійснив аварійну посадку в Солт-Лейк-Сіті. Під час зльоту він налетів на зграю птахів. В результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав, але повітряне судно зазнало пошкоджень.

«Коли літак злітав, він потрапив в зграю птахів. Лівий двигун вимкнувся, пілот оголосив аварійну посадку в міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті. Літак приземлився без пригод і зміг вирулити», – йдеться в заяві авіакомпанії Delta.

The damage after a Delta charter carrying the @utahjazz struck a flock of birds mid-air today. The plane turned around and made an emergency landing at @slcairport. #TakeNote pic.twitter.com/h7IyL5usmL