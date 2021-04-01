  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Літак з баскетболістами лідера НБА «Юти» екстрено сів через зіткнення з птахами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Літак серйозно пошкоджений після зіткнення з птахами - Літак з баскетболістами лідера НБА «Юти» екстрено сів через зіткнення з птахами
    Літак серйозно пошкоджений після зіткнення з птахами
    Фото з відкритих джерел

    Авіалайнер зазнало пошкоджень, проте з пасажирів ніхто не постраждав

    Літак з баскетболістами «Юти» здійснив аварійну посадку в Солт-Лейк-Сіті. Під час зльоту він налетів на зграю птахів. В результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав, але повітряне судно зазнало пошкоджень.

    «Коли літак злітав, він потрапив в зграю птахів. Лівий двигун вимкнувся, пілот оголосив аварійну посадку в міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті. Літак приземлився без пригод і зміг вирулити», – йдеться в заяві авіакомпанії Delta.

    До Мемфіса, куди направлялася команда, вона вилетіла іншим рейсом. «Джазмени» здобули перемогу над господарями – 111:107.

    «Юта» – лідер регулярного чемпіонату НБА. У 46 матчах клуб з Солт-Лейк-Сіті здобув 35 перемог.

    Читайте також:

    Теги: літак «Юта Джаз»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies