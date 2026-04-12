Скандальний Ф'юрі знищив росіянина у поєдинку в Лондоні

Легендарний боксер повернувся на ринг після свого рішення про завершення кар'єри

У ніч із 11 на 12 квітня 2026 року світ професійного боксу став свідком повернення на ринг Тайсона Ф’юрі: на заповненій арені стадіону футбольного клубу «Тоттенгем» у Лондоні британський суперважковаговик зустрівся з росіянином Арсланбеком Махмудовим, який представляє Канаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HLTV.

Ф'юрі знову на рингу

Цей поєдинок став для «Циганського короля» першим після тривалої перерви та на той момент офіційного завершення кар'єри, що слідувало за двома поразками від Олександра Усика у 2024 році. Вечір розпочався з емоційного моменту: перед виходом на ринг Ф’юрі вшанував пам’ять Ріккі Гаттона, який пішов із життя у вересні 2025 року.

Перебіг бою

Попри те, що Махмудов намагався задати агресивний темп із перших секунд, змушуючи британця притискатися до канатів, Ф’юрі продемонстрував досвід та холоднокровність, поступово перехоплюючи ініціативу за рахунок майстерного використання джебу та тактичних клінчів.

Уже з другого раунду перевага Ф’юрі стала очевидною. Поки Махмудов почав демонструвати ознаки втоми, британець активно змінював стійки та потужно наносив удари по корпусу суперника, фокусуючись на ділянці печінки. Ближче до екватора бою Махмудов все частіше зловживав клінчами, намагаючись стримати натиск Тайсона Ф'юрі, який мав значно свіжіший вигляд і демонстрував чудову координацію.

У восьмому раунді почалася справжня «рубка», де Махмудов пропустив серію важких ударів і лише завдяки гонгу уникнув дострокової поразки. Кульмінаційним моментом став десятий раунд, у якому Ф’юрі провів ідеальний аперкот, після чого Махмудов був близьким до дострокової поразки. Хоча російському боксеру вдалося достояти до фінального гонгу, він практично не чинив опору в чемпіонських раундах, ставши пасивною мішенню для атак британця.

Результат бою та подальші плани Ф'юрі

Судді були одностайними у своєму рішенні, віддавши перемогу Тайсону Ф’юрі з розгромними рахунками 120:108 та 119:109. Одразу після тріумфу Ф’юрі викликав на бій Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком із глядацького залу та активно знімав підказки з кута свого співвітчизника. Наразі Джошуа не дав миттєвої згоди на всі умови, за що Ф'юрі вже встиг назвати його боягузом. Проте він підтвердив свою готовність до перемовин, що відкриває шлях до одного з найцікавіших протистоянь у суперважкій вазі цього року.

