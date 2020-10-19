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    Ломаченко катастрофічно опустився в рейтингу після поразки від Лопеса

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    Василь Ломаченко - одне з головних боксерських розчарувань 2020 року - Ломаченко катастрофічно опустився в рейтингу після поразки від Лопеса
    Василь Ломаченко - одне з головних боксерських розчарувань 2020 року
    Світлина - Boxrec

    Ломаченко вибув за межі топ-20

    Василь Ломаченко після поразки в титульному бою від американця Теофімо Лопеса опустився на 27-ме місце рейтингу pound-for-pound (P4P), найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії.

    До цього Ломаченко постійно був серед лідерів. Теофімо Лопес піднявся на 11 місце. Він є абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

    Серед українців у рейтингу найкращим став Олександр Усик, який посідає 17-те місце.

    Лідером P4P залишається мексиканець Сауль Альварес. Британський супертяж Тайсон Ф’юрі – на другому місці. Третій – американський панчер Еррол Спенс, котрий має повернутися в ринг після страшної аварії. Четвертим є казахстанець Геннадій Головкін, котрий не так давно здобув зовсім неоднозначну перемогу над українцем Сергієм Дерев’янченком. Замикає п’ятірку, не дивлячись на поразку в титульному бою від Ф’юрі, американський «Бронзе-бомбер» Діонтей Вайлдер.

    Далі у десятці – американець Теренс Кроуфорд, британець Ентоні Джошуа, філіппінський старожил Менні Пак’яо, росіяни Алєксандр Повєткін і Сєрґєй Ковальов.

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