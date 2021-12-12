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    Ломаченко – Коммі: онлайн-трансляція бою

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    Ломаченко – Коммі: онлайн-трансляція бою
    фото з відкритих джерел

    Українець підбирається до титульного поєдинку

    Василь Ломаченко в ніч з на неділю, 12 грудня, зустрінеться в рингу з іншим колишнім чемпіоном світу у легкій вазі ганійцем Річардом Коммі.

    34-річний Коммі – колишній чемпіон світу за версією IBF. На його рахунку 30 перемог, 27 з яких – нокаутом. Зазначимо, що в андеркарді поєдинку битиметься онук Мухаммеда Алі.

    Ганець трохи вище українця, на 3 см, але основна його перевага в розмаху рук – 180 см проти 166 см.

    В разі перемоги Ломаченко має шанс знову побитися за титул. Теофімо Лопес, який відібрав у Василя титули, не давав Ломаченку реванш, але сам позбувся поясів, поступившись Джорджу Камбососу. Останній вже висловився, що не проти провести сутичку з українцем, проте вона має відбутися в Австралії.

    Ломаченко у червні повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса та виграв технічним нокаутом у Масаєші Накатані. Коммі у 2021-му провів бій проти Джексона Марінза, вигравши його нокаутом у 6-му раунді.

    Перший раунд.

    Суперники вже в рингу.

    Відбувся останній перед боєм Ломаченка поєдинок андеркарда. Джанет Андерсон нокаутував Олександра Тесленка - українця, який наразі представляє Канаду.

    Підтягнувся Тайсон Ф'юрі. Виступає в ролі шоумена. Говорить щось приємне Бобу Аруму. Заспівав пісню Happy Birthday. Промоутеру виповнилося 90 років.

    Останні приготування.

    Ломаченка приїхав підтримати чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Уболівальників здивувала шапка, в якій він гуляв Нью-Йорком.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі
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    Ломаченко – Коммі: онлайн-трансляція бою