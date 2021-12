Ломаченко – Коммі: онлайн-трансляція бою

Василь Ломаченко в ніч з на неділю, 12 грудня, зустрінеться в рингу з іншим колишнім чемпіоном світу у легкій вазі ганійцем Річардом Коммі.

34-річний Коммі – колишній чемпіон світу за версією IBF. На його рахунку 30 перемог, 27 з яких – нокаутом. Зазначимо, що в андеркарді поєдинку битиметься онук Мухаммеда Алі.

Ганець трохи вище українця, на 3 см, але основна його перевага в розмаху рук – 180 см проти 166 см.

В разі перемоги Ломаченко має шанс знову побитися за титул. Теофімо Лопес, який відібрав у Василя титули, не давав Ломаченку реванш, але сам позбувся поясів, поступившись Джорджу Камбососу. Останній вже висловився, що не проти провести сутичку з українцем, проте вона має відбутися в Австралії.

Ломаченко у червні повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса та виграв технічним нокаутом у Масаєші Накатані. Коммі у 2021-му провів бій проти Джексона Марінза, вигравши його нокаутом у 6-му раунді.

Перший раунд.

Суперники вже в рингу.

Відбувся останній перед боєм Ломаченка поєдинок андеркарда. Джанет Андерсон нокаутував Олександра Тесленка - українця, який наразі представляє Канаду.

Підтягнувся Тайсон Ф'юрі. Виступає в ролі шоумена. Говорить щось приємне Бобу Аруму. Заспівав пісню Happy Birthday. Промоутеру виповнилося 90 років.

WHAT. IS. HAPPENING. @Tyson_Fury made a surprise visit for @BobArum 's 90th birthday! #LomaCommey LIVE on ESPN pic.twitter.com/ePIQJDtg8A

Останні приготування.

The wait is almost over.



Presented by @CaesarsSports pic.twitter.com/DucpBtFC0S