Ломаченко – Коммі: онлайн-трансляція бою
Українець підбирається до титульного поєдинку
Василь Ломаченко в ніч з на неділю, 12 грудня, зустрінеться в рингу з іншим колишнім чемпіоном світу у легкій вазі ганійцем Річардом Коммі.
34-річний Коммі – колишній чемпіон світу за версією IBF. На його рахунку 30 перемог, 27 з яких – нокаутом. Зазначимо, що в андеркарді поєдинку битиметься онук Мухаммеда Алі.
Ганець трохи вище українця, на 3 см, але основна його перевага в розмаху рук – 180 см проти 166 см.
В разі перемоги Ломаченко має шанс знову побитися за титул. Теофімо Лопес, який відібрав у Василя титули, не давав Ломаченку реванш, але сам позбувся поясів, поступившись Джорджу Камбососу. Останній вже висловився, що не проти провести сутичку з українцем, проте вона має відбутися в Австралії.
Ломаченко у червні повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса та виграв технічним нокаутом у Масаєші Накатані. Коммі у 2021-му провів бій проти Джексона Марінза, вигравши його нокаутом у 6-му раунді.
Перший раунд.
Суперники вже в рингу.
Відбувся останній перед боєм Ломаченка поєдинок андеркарда. Джанет Андерсон нокаутував Олександра Тесленка - українця, який наразі представляє Канаду.
Підтягнувся Тайсон Ф'юрі. Виступає в ролі шоумена. Говорить щось приємне Бобу Аруму. Заспівав пісню Happy Birthday. Промоутеру виповнилося 90 років.
WHAT. IS. HAPPENING. @Tyson_Fury made a surprise visit for @BobArum's 90th birthday! #LomaCommey LIVE on ESPN pic.twitter.com/ePIQJDtg8A— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
Останні приготування.
The wait is almost over.— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
Presented by @CaesarsSports pic.twitter.com/DucpBtFC0S
Ломаченка приїхав підтримати чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Уболівальників здивувала шапка, в якій він гуляв Нью-Йорком.
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