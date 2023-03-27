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Вигнання з Лаври. Боксер Ломаченко став на захист московських попів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вигнання з Лаври. Боксер Ломаченко став на захист московських попів
Ломаченко неодноразово демонстрував проросійську позицію
фото з відкритих джерел

Ексчемпіон світу з боксу вирішив порівняти чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол

Василь Ломаченко, внесений до списку державних зрадників України, знову потрапив у скандал: спортсмен в Instagram опублікував відео, у якому йде порівняння Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни зі станом під керівництвом УПЦ МП.

Ексчемпіон світу з боксу вирішив порівняти чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також скандальний спортсмен додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоанна Золотоуста.

Вигнання з Лаври. Боксер Ломаченко став на захист московських попів фото 1

«Хто слідує за тим, хто вводить розкол, той не успадковує Царства Божого. Хто тримається чужого вчення, той не співчуває стражданню Христовому. Священномученик Ігнатій Антіохійський», – підписав ролик Ломаченко.

Вигнання з Лаври. Боксер Ломаченко став на захист московських попів фото 2

Зазначимо, що для користувачів в Україні сторінка Ломаченка в Instagram – недоступна.

До слова, українці критикують спортсмена та пропонують позбавити його громадянства – боксер Ломаченко втрапив у черговий скандал: обіймався з другом Кадирова.

Нагадаємо, патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ.

Як відомо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

До слова, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

Читайте також: Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
Теги: Василь Ломаченко Московська церква в Україні скандал Києво-Печерська лавра

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