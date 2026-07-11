Лузан та Рибачок вдруге у сезоні виграли золото на етапі Кубка світу з веслування

Українки фінішували у Монреалі із топ-результатом

Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виграли другу золоту нагороду в сезоні на етапі Кубка світу. Про це повідомляє «Главком».

Третій етап Кубка світу в сезоні-2026 Лузан та Рибачок відкривали у статусі чинних чемпіонок Європи. У португальському Монтемор-у-Велью українки виграли заїзд на 500 м.

Наступним стартом для Лузан та Рибачок став етап Кубка світу в канадському Монреалі, який також є частиною кваліфікації до Олімпійських Ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. У Монреалі український дует фінішував першим, подолавши 500 м за 2:02.02 хвилини і випередивши китайський дует, до якого входила дворазова олімпійська чемпіонка Сун Мен'я.

Кубок світу з веслування. Монреаль. Каное-двійка. Жінки

Людмила Лузан / Анастасія Рибачок (Україна) – 2:02.02 Сун Мен'я / Янань Ма (Китай) – 2:03.23 Ангелс Морено / Вікторія Ярчевська (Іспанія) – 2:03.59

Після трьох етапів Кубка світу Лузан та Рибачок є найтитулованішою двійкою в сезоні. Українки здобули дві перемоги на трьох етапах, і при цьому попередні змагання вони пропускали. Загалом у сезоні-2026 Лузан та Рибачок виграли вже три золоті нагороди в каное-двійці – двічі тріумфували на етапах Кубка світу та здобули перемогу на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, найкращою спортсменкою червня 2026 року за версією НОК України визнано Людмилу Лузан – чотириразову чемпіонку Європи з веслування на байдарках і каное, яка здобула перемогу в заїздах: каное-одиночка на 200 м та 500 м, а також каное-двійка на 500 м та 200 м в парі з Анастасією Рибачок. Змагання проходили в місті Монтемор-у-Велю (Португалія).

Варто зазначити, що визнання найкращої спортсменки місяця Людмила отримує вже втретє: також її відзначали за медальні здобутки у червні 2023 року та серпні 2025 року.