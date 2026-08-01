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Ярмолюк змінив ігровий номер у «Брентфорді»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Ярмолюк змінив ігровий номер у «Брентфорді»
Єгор Ярмолюк в новому сезоні АПЛ гратиме під номером шість
фото: Х

Українець отримав престижну «шестірку»

Півзахисник збірної України та англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк виступатиме за клуб під новим номером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Брентфорда».

У новому сезоні українець гратиме під шостим номером. Раніше 22-річний футболіст виходив на поле у складі «Брентфорда» під номером 18. До цього Ярмолюк також використовував інші номери: у сезоні 2023/24 він грав під 33-м, а в сезоні 2022/23 – під 36-м.

Новий номер може стати для українця символічним етапом у кар'єрі в Англії, адже Ярмолюк поступово стає одним із ключових гравців «Брентфорда». Колишній гравець «Дніпра-1» розпочне вже п'ятий сезон у складі «бджіл».

У минулому сезоні Єгор провів 31 матч в англійській Прем'єр-лізі, в яких відзначився одним забитим м'ячем і двома результативними передачами. Загалом він зіграв 108 матчів за першу команду «Брентфорда». Також у його активі дев'ять поєдинків за збірну України.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик зможе повернутись на поле і навіть перейти в оренду в інший клуб після того, як була скасована чотирьохрічна дискваліфікація. За інформацією британської преси, майбутнє 25-річного футболіста залишається невизначеним – якщо він не зможе переконати головного тренера «Челсі» Хабі Алонсо, то буде змушений шукати інший клуб.

Одним із варіантів, де може продовжити кар'єру Мудрик, вважається французький «Страсбург», який належить до інвестиційної групи BlueCo – консорціуму на чолі з Тоддом Боелі, який володіє «Челсі».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Брентфорд»

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