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Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів червня

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів червня
Лузан та Пивоварова – найкращі спортсменки червня за версією НОК України

Найкращою спортсменкою червня стала Людмила Лузан – чотириразова чемпіонка Європи з веслування на байдарках і каное

Людмила Лузан та Єлизавета Пивоварова – найкращі спортсменки червня за версією НОК України. Про це повідомляє «Главком».

1 липня відбулося засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, під час якого було визначено лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». 

Найкращою спортсменкою червня 2026 року визнано Людмилу Лузан – чотириразову чемпіонку Європи з веслування на байдарках і каное, яка здобула перемогу в заїздах: каное-одиночка на 200 м та 500 м, а також каное-двійка на 500 м та 200 м в парі з Анастасією Рибачок. Змагання проходили в місті Монтемор-у-Велю (Португалія).

Варто зазначити, що визнання найкращої спортсменки місяця Людмила отримує вже втретє: також її відзначали за медальні здобутки у червні 2023 року та серпні 2025 року. 

Найкращим тренером червня визнано Миколу Мацапуру – особистого наставника Людмили Лузан.

У номінації «Найкраща юна спортсменка червня» перемогу здобула Єлизавета Пивоварова. Українка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу зі стендової стрільби серед юніорів у дисципліні скіт (круглий стенд), що проходив у німецькому Зулі. 

Зауважимо, що ця нагорода стала першою в історії України медаллю на юніорських чемпіонатах світу зі стендової стрільби у цій дисципліні. 

Найкращим тренером юної спортсменки червня обрано Юрія Ващука – особистого тренера Єлизавети Пивоварової.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: Національний олімпійський комітет Людмила Лузан спорт

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