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Російські веслувальники пропустять етап Кубка світу в Канаді через відсутність віз

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російські веслувальники пропустять етап Кубка світу в Канаді через відсутність віз
Російські веслувальники не потрапили на важливий старт

Етап Кубка світу з веслування на байдарках та каное у Монреалі пройде з 9 по 12 липня

Російські спортсмени пропустять етап Кубка світу з веслування на байдарках та каное в канадському Монреалі через неотримання віз. Про це пропагандистам повідомили у пресслужбі Федерації каное Росії, інформує «Главком».

Етап Кубка світу у Монреалі пройде з 9 по 12 липня. Він є рейтинговим стартом, на якому спортсмени матимуть можливість набору кваліфікаційних очок для відбору на Олімпіаду-2028.

«Наші спортсмени змушені пропустити етап Кубка світу в Канаді через неготовність в'їзних віз до цієї країни на момент, коли команда мала вже вилітати до Монреалю», – розповіла представниця федерації.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: веслування на байдарках і каное спорт візи

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