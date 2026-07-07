Російські веслувальники не потрапили на важливий старт

Етап Кубка світу з веслування на байдарках та каное у Монреалі пройде з 9 по 12 липня

Російські спортсмени пропустять етап Кубка світу з веслування на байдарках та каное в канадському Монреалі через неотримання віз. Про це пропагандистам повідомили у пресслужбі Федерації каное Росії, інформує «Главком».

Етап Кубка світу у Монреалі пройде з 9 по 12 липня. Він є рейтинговим стартом, на якому спортсмени матимуть можливість набору кваліфікаційних очок для відбору на Олімпіаду-2028.

«Наші спортсмени змушені пропустити етап Кубка світу в Канаді через неготовність в'їзних віз до цієї країни на момент, коли команда мала вже вилітати до Монреалю», – розповіла представниця федерації.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: