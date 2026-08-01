Байло і Виставкіна здобули бронзу на дебютному Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Ксенія Байло і Софія Виставкіна продовжили медальні виступи для України

Збірна України поповнила медальну скарбничку Чемпіонату Європи з водних видів спорту 2026 бронзовою медаллю у стрибках з десятиметрової вишки серед жінок. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг фіналу

Ксенія Байло та 17-річна Софія Виставкіна стали бронзовими призерками у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, продемонструвавши найкращий виступ сезону.

Початок фіналу для українського тандему був непростим. Після двох обов'язкових стрибків із коефіцієнтом складності 2,0 українки йшли четвертими, а після свого стрибка у 3,5 оберти вперед опустилися на п'яте місце. Проте переломним став четвертий раунд. Там українки блискуче виконали один із найскладніших стрибків програми – три з половиною сальто під себе у групуванні з коефіцієнтом складності 3,2. Судді оцінили його у 75,84 бала, що стало найвищою оцінкою за окремий стрибок серед усіх учасниць фіналу.

Саме цей виступ дозволив українському дуету різко піднятися в турнірній таблиці та повернутися в боротьбу за медалі. У заключному, п'ятому раунді Байло та Виставкіна якісно виконали стрибок із двома з половиною сальто назад та півтора гвинта, заробивши 63,36 бала. Підсумкова сума 286,20 бала виявилася достатньою, щоб утримати третю позицію та принести Україні бронзову нагороду.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту 2026. Стрибки у воду. Жіночий синхрон, 10 м

Мейзі Бонд / Луїс Тоулсон (Велика Британія) – 300,06 бала Пауліне Пфайф / Елена Вассен (Німеччина) – 298,20 бала Ксенія Байло / Софія Виставкіна (Україна) – 286,20 бала

Для 17-річної Софії Виставкіної ця медаль стала першою на дорослому чемпіонаті Європи. Натомість досвідчена Ксенія Байло продовжила поповнювати власну колекцію нагород: бронза у Парижі стала для неї вже 14-ю медаллю на континентальних першостях. Раніше українка шість разів ставала чемпіонкою Європи.

Нагадаємо, що це вже друга нагорода збірної України у стрибках у воду на Чемпіонаті Європи 2026. Напередодні Ксенія Байло також допомогла національній команді вибороти бронзову медаль у змішаному командному турнірі.