Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції
Президент також вручив нагороди військовим, священникам, акторам, спортсменам, журналістам
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зазначив, що Україна сильна тоді, коли одним цілим стають держава, церква, військо, народ та весь світ

Із нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський відзначив військових і цивільних українців та українок державними нагородами під час урочистостей на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави наголосив, що 30 років тому українці перестали жити за старим і чужим законом й почали будувати своє життя на нових принципах, головний з яких – право України бути суверенною, неподільною та незалежною.

«Але будь-які статті Конституції були б лише буквами на папері без мільйонів українців, які готові захищати нашу незалежність, свою землю, свої права і свободи та робити це в єдності», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українці багато разів демонстрували єдність, і одним із таких проявів були спільні дії працівників ДСНС, Києво-Печерської лаври та священників, які разом рятували реліквії після російського обстрілу 15 червня.

Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції фото 1

«Це символічно, це прояв нашої зрілості і, зокрема, розуміння Конституції України, яка дає українцям орієнтири, але далі саме наші люди наповнюють її змістом, наповнюють життям щодня й доводять: сила Основного Закону України не у юридичній красі статей, а у справжній єдності України», – зауважив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна сильна тоді, коли одним цілим стають держава, церква, військо, народ та весь світ, який допомагає нам заради миру.

«Нехай це прямо не записано у Конституції України, але точно відповідає духу закону, за яким ми будуємо своє життя у цей складний час, і точно відповідає тим світлим ідеям, з якими захищали Україну і незалежність наші полеглі герої, наші героїчні воїни й кожен і кожна, хто віддали своє життя, щоб наша держава жила», – наголосив глава держави.

Пам’ять усіх полеглих за Україну вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави вручив рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого звання посмертно удостоєні:

Сержант Сергій Лазар. Брав участь у боях на Миколаївщині, Донеччині, Луганщині. За три дні у січні 2023 року підрозділ під його командуванням знищив близько взводу російських загарбників. У жовтні 2024 року дістався до ворожої позиції та знайшов російські радіостанції, які використали для перехоплень розмов окупантів. 25 листопада 2024 року під час ворожого штурму Сергій Лазар знищив двох окупантів, але зазнав смертельного поранення. Завдяки його діям побратими відбили штурм та втримали позицію.

Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції фото 2

Капітан Олександр Подвишенний. З січня 2022 року до січня 2024 року виконував завдання з охорони державного кордону з Білоруссю. З березня 2024 року командував зведеною ротою та понад 75 днів керував обороною на позиціях у районі Кринок на Херсонщині. Зазнав поранення, але залишився на позиції та знищив у стрілецькому бою понад 10 окупантів. Разом з іншими військовими евакуював п’ятьох важкопоранених побратимів. 30 травня 2024 року зазнав важкого поранення, але продовжив командувати боєм, під час якого загинув.

Президент відзначив Героїв України орденами «Золота Зірка». Найвищу державну нагороду отримали:

Сержант Єгор Глотов. Попри поранення понад 35 днів тримав оборонні позиції під постійним ворожим вогнем. Особисто знищив близько взводу окупантів, БМП та кулеметний розрахунок. Разом із побратимами взяв у полон двох ворогів та забезпечив успішний вихід групи з оточення. Після прибуття на підконтрольні рубежі повідомив командуванню точну інформацію про розміщення окупантів, що дало можливість скоригувати артилерійський удар та завдати росіянам додаткових втрат.

Молодший сержант Василь Куць. У 2025 році на Донеччині штурмова група під його командуванням знищила понад 40 окупантів, одного захопила у полон. Торік Василь Куць вивів групу з ворожого оточення, яке тривало понад два тижні. Евакуював загиблих українських воїнів.

Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції фото 3

Капітан Сергій Хлистунов. З першого дня повномасштабної російської агресії очолював мобільну групу з оборони стратегічно важливої траси на Одещині, а вже за тиждень керував наступальними діями на Миколаївщині. Учасник контрнаступальної операції 2023 року. З літа 2024 до лютого 2025 року виконував наступальні й оборонні завдання на Донеччині. За цей час разом із підлеглими знищив понад два десятки одиниць бронетехніки та мінометів і понад сотню окупантів.

Президент вручив п'ятьом воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Головний сержант Артем Журавель. Особисто знищив десятьох окупантів. Разом із побратимами захопив у полон двох росіян, кілька радіостанцій та особисті документи ворогів. Під час переміщення військових на позиції знищив два ворожі ударні дрони і не допустив втрат та поранень серед особового складу. Надав пораненому побратимові допомогу та евакуював його з поля бою, а потім повернувся на вогневу позицію.

Солдат Роман Стасюк. Під час розвідки виявив ворожих штурмовиків і знищив їх ударним дроном. Зі стрілецької зброї особисто відбив ворожий наступ, знищив кілька окупантів, а згодом збив два ворожі FPV-дрони. Після бою надав допомогу пораненому побратимові. Під час іншого наступу росіян самостійно зайняв сусідній опорний пункт, шквальним вогнем зупинив противника і знищив трьох окупантів.

Головний сержант Андрій Шкуруп. Очолював розвідувальні операції, проникав у тил ворога, здобував інформацію щодо розташування його вогневих позицій та кількості окупантів. Під щільним ворожим вогнем організовував успішні операції з рятування поранених побратимів. З серпня до грудня 2025 року під час оборони Мирнограда забезпечив знищення 11 ворожих ДРГ та виявив сімох цивільних коригувальників вогню росіян.

Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції фото 4

Старший солдат Віталій Яровий. З лютого 2024 року виконує бойові завдання та відбиває штурми ворога у Донецькій, Луганській та Харківській областях. У лютому цього року знищив російський БпЛА, який атакував очолювану ним групу воїнів, та допоміг евакуювати двох поранених бійців із сусіднього бліндажа.

Молодший сержант Олександр Волошин. Протягом 37 днів безперервно керував обороною вогневої позиції. Брав участь в евакуації поранених захисників. Під час однієї з ротацій дістав поранення внаслідок атаки FPV-дрона і самостійно надав собі та побратимові допомогу, а потім вивів підрозділ із зони вогневого ураження.

Також глава держави вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку.

Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції фото 5

Крім того, президент відзначив орденами «За мужність» та Данила Галицького і медаллю «Захиснику Вітчизни» рятувальників та поліцейського, які брали участь у порятунку Успенського собору після російського обстрілу 15 червня.

Медаллю «За військову службу Україні» відзначений капелан Василь Федоренко, який брав участь у боях в Маріуполі та боронив «Азовсталь», де також хрестив українських воїнів. Понад три роки окупанти тримали його у полоні. Пройшов тортури, «коридори смерті» та голод. Василя Федоренка змогли повернути додому з полону 14 червня 2025 року.

Медаллю «За врятоване життя» нагороджена студентка Вінницького медичного фахового коледжу імені академіка Д. К. Заболотного Каріна Олєйнік, яка допомагала пораненим внаслідок російської атаки на Вінницю цьогоріч у березні.

Президент також вручив нагороди священникам, акторам, спортсменам, журналістам та присвоїв почесні звання.

Орденом Ярослава Мудрого V ступеня відзначений предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній. За підтримки предстоятеля ПЦУ в Україні працюють проєкти благодійності, соціальної допомоги, підтримки молоді та жителів прифронтових територій, розвитку капеланського служіння. Митрополит Епіфаній робить особистий внесок у справу відродження української духовності та здійснює багаторічну плідну благодійницьку і миротворчу діяльність.

Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції фото 6

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджена багаторазова чемпіонка й призерка чемпіонатів світу та Європи з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан. У червні цього року на чемпіонаті Європи в Португалії встановила унікальний рекорд: здобула чотири золоті медалі на одному турнірі. Володарка численних нагород, серед яких золото етапу Кубка світу – 2026 у Сегеді, де вона також встановила рекорд змагань.

Відзнаку «Національна легенда України» отримав воєнний кореспондент телеканалу «1+1», письменник та сценарист Андрій Цаплієнко. Понад 25 років веде репортажі з гарячих точок у різних країнах світу, зокрема працював в Іраку, Ліберії та Афганістані. Від початку 2014 року Андрій Цаплієнко висвітлює російську агресію проти України. У березні 2022 року був поранений під час обстрілу гуманітарного коридору в Чернігівській області.

23 фото
На весь екран

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон».

До слова, Зеленський звернувся до народу в День Конституції України.

Крім того, з нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами митців, освітян, спортсменів, політиків та інших діячів із різних сфер. 

Читайте також:

Теги: Людмила Лузан орден Офіс президента Епіфаній президент Україна Володимир Зеленський держава незалежність медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Член Палати представників США Джим Хаймс (демократ від Коннектикуту) та сенатор США Річард Блюменталь (демократ від Коннектикуту) виступають перед ЗМІ під час прес-конференції в Києві
Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot після погроз Росії знищити Київ
29 травня, 00:34
Представники Литви, Латвії та Естонії і донині беруть участь у Понеділкових зустрічах
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
1 червня, 12:58
Зеленський: Треба збільшувати тиск на Росію
Зеленський розповів про атаку дрона по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні
7 червня, 11:56
Стармер, Макрон і Мерц зустрілися з Зеленським у Лондоні 7 червня 2026 року
Британія, Франція і Німеччина висунули п'ять умов для миру в Україні
8 червня, 03:16
За інформацією активістів, начальник СІЗО віддає вказівки своїм підлеглим вимагати по $10 тис., а у разі неплатоспроможності – знущатися
Керівництво одеського СІЗО відсторонено від роботи через знущання над ув’язненим: його змушували носити капці в зубах
7 червня, 21:09
Президент Гондурасу вперше приїхав до України 19 червня
Зеленський відзвітував про перший візит президента Гондурасу до України
19 червня, 21:14
Порошенко закликав українську та польську сторони вже найближчим часом розпочати пошук рішень для подолання нинішньої напруги
Порошенко теж відмовився від польського ордена, але дорікнув Зеленському
20 червня, 22:20
Одним із консультантів проєкту став ветеран війни Володимир Мисько, який після поранення під Вугледаром втратив руку
Брати-підлітки з України здивували своїм винаходом NASA
Вчора, 21:15
Трамп сказав Зеленському, що його вразили дії ЗСУ
FT: Трамп захопився операціями України в глибокому тилу РФ
24 червня, 08:15

Політика

Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції
Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції
Один з авторів Конституції пояснив, як Кучма стимулював всіх ухвалити все за одну ніч
Один з авторів Конституції пояснив, як Кучма стимулював всіх ухвалити все за одну ніч
Київ перерізає телеміст із Москвою. Керівництво Верховної Ради пропонує несподівану ініціативу
Київ перерізає телеміст із Москвою. Керівництво Верховної Ради пропонує несподівану ініціативу
Зеленський ініціював нову державну нагороду
Зеленський ініціював нову державну нагороду
Один із авторів Основного Закону: депутати повинні вилучити з Конституції України згадку про російську мову
Один із авторів Основного Закону: депутати повинні вилучити з Конституції України згадку про російську мову
«Де Ленін впав, стоятиме Мазепа»: Зеленський анонсував пам'ятник гетьману в центрі Києва
«Де Ленін впав, стоятиме Мазепа»: Зеленський анонсував пам'ятник гетьману в центрі Києва

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua