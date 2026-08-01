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Стало відомо, в якому клубі Ванат гратиме наступного сезону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стало відомо, в якому клубі Ванат гратиме наступного сезону
Владислав Ванат буде ключовим гравцем «Жирони» у новому сезоні
фото: Х

Владислав залишається у складі «Жирони»

Український нападник Владислав Ванат проведе наступний сезон у складі «Жирони» у другому за силою дивізіоні Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання L`Esportiu.

Ванат успішно повернувся після травми та вже відкрив лік своїм голам у новому сезоні. Форвард оформив дубль у контрольному матчі «Жирони» проти «Кастельйона», який завершився внічию.

За інформацією джерела, попри інтерес інших клубів, керівництво «Жирони» не планує розлучатися з українським форвардом. У клубі переконані, що Ванат ще не розкрив свій потенціал, а команда прагне побудувати атакувальну гру навколо його сильних сторін. Саме українець має стати одним із лідерів нового проєкту та допомогти команді повернутися в еліту.

Нагадаємо, раніше Ванат повернувся до тренувань у загальній групі «Жирони». Ванат отримав травму стегна, через яку не грав із початку квітня. Український форвард провів за каталонців 29 матчів у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши двох асистів.

«Жирона» вилетіла з Ла Ліги за підсумками минулого сезону. Команда українців Віктора Циганкова, Владислава Ваната та Владислава Крапивцова фінішувала лише 19-ю у турнірній таблиці.

Після вильоту «Жирону» покинув її головний тренер Мічел, який офіційно очолив «Аякс». Новим наставником команди став Кіке Альварес. Також клуб посилився форвардом молодіжної збірної України U-21 Олександром Пищуром.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона

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